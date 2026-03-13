ダイアン、MC務めるバラエティー3週連続放送決定 ゲストの「人には言えない秘密のレシピ」など”食のこだわり”深掘り
お笑いコンビ・ダイアン（ユースケ、津田篤宏）がMCを務める読売テレビ『スーパーマーケット・バラエティ ダイアンのマニアめし』（前9：25〜）が14日から3週にわたって、関西ローカルで放送される
【番組カット】スーパーで買い物するダイアン
スーパーマーケットを舞台に、MCのダイアンがゲストを招き、店内を巡りながら、ゲストの私生活や食へのこだわりを深掘り。ゲストが明かす「人には言えない秘密のレシピ」や「試行錯誤してたどり着いた究極の食べ方」など、こだわりが詰まった「マニアめし」を、必要な食材を購入して、その場で料理する。
＃1のゲストはマキタスポーツ。あの「10分どん兵衛」生みの親。異常なまでの食へのこだわりから生み出されたオリジナルレシピは数知れず。絶品「マニアめし」だけでなく、スーパーでの驚きの買い物術も披露する。＃2のゲストはウルフ・アロン。プロレスラー転身で話題のウルフは、実は料理男子。魚裁きにもハマっているという、食のこだわり満載の私生活が浮き彫りになる。＃3は、なるみ。息子のお弁当など、忙しい中で編み出したママの時短メニューを紹介。お弁当の一工夫や、スーパーのおいしい調味料を明かす。
＃1の舞台は、大阪府内にあるスーパーマーケット「万代 都島友渕店」。現れたのは、芸人・ミュージシャンとマルチに活躍するマキタスポーツ。6人家族の大黒柱で、普段から家族に料理をふるまうという。そんなマキタスポーツが今回披露するのは、食えなかった若い頃に考案したという「貧乏ちらし寿司」。名前を聞き、「あんまりそそらない…」と不安だらけのユースケ。はたして一体どんな料理が出来上がるのか。
食材の購入も終わり、調理を開始するマキタスポーツ。「貧乏ちらし寿司」を手際よく作っていくものの、見た目の地味さに対し「貧乏すぎるでしょ！」と、ダイアンからツッコミが飛ぶ。ただ、同じく若手の頃食えなかったダイアンも、当時はビンボーめしを食べていたと告白。具が一切のっていない冷やし中華を食べていたというユースケに対し、津田はあの“激辛スナック菓子”をごはんに乗せて食べていたと明かす。
■概要
番組名：『スーパーマーケット・バラエティ ダイアンのマニアめし』
出演者：
【MC】ダイアン（ユースケ、津田篤弘）
【ゲスト】＃1マキタスポーツ、＃２ウルフ・アロン、＃3なるみ
放送日時：
【＃1】3月14日(土)午前9時25分〜9時55分
【#2】3月21日(土)午前9時25分〜9時55分
【#3】3月28日(土)午前9時25分〜9時55分
