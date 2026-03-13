＜WBC＞侍ジャパン連覇へ暗雲？4連勝でも課題山積…井端監督を悩ませる「3つの問題」
無傷の4連勝で決勝トーナメント進出を決めた侍ジャパン。1次ラウンドは初戦の台湾戦こそ7回コールド勝ちを収めたが、その後の3試合は思わぬ苦戦が続いた。
◆決勝トーナメントへ侍ジャパンが抱える「3つの課題」
特に主力の大谷翔平（ドジャース）や鈴木誠也（カブス）を休養させたチェコとの一戦は、それまで出場機会の少なかった控え野手がスタメンに名を連ねたが、8回途中まで無得点に抑え込まれる有様。最終的には2本塁打などで一挙9得点を挙げ、地力の差を見せつけたが、決勝トーナメントに向けて不安を残す戦いぶりだった。
決勝トーナメントは相手選手のレベルも数段上がるため、投手は1球の失投が命取りになるケースも考えられる。逆に打者は1球の打ち損じも許されないという場面が続くだろう
日本時間15日に行われる準々決勝の相手はベネズエラに決まり、渡米早々にコーチや一部の選手らがプールDの最終戦「ドミニカ共和国-ベネズエラ」の視察に訪れたという。
ディフェンディングチャンピオンとして準備も抜かりなしといきたいところだろう。しかし、大会が始まる前から指摘されていた“いくつかの問題”が解消されないまま今に至っているのも事実だ。
◆不安が残る「外野守備問題」
まずは「外野の守備問題」である。レギュラー選手がスタメンを張ったオーストラリア戦までの3試合は、ライト近藤健介（ソフトバンク）、センター鈴木誠也（カブス）、レフト吉田正尚（レッドソックス）という布陣だった。
試合終盤までに吉田が退き、周東佑京か牧原大成（ともにソフトバンク）が中堅に入るのがパターン化しているが、それだけ吉田の守備には不安が付きまとうということ。実際、昨季は右肩のケガの影響もあって、レッドソックスでは守備に就くことがほぼなかった。
それ以前にメジャーレベルでは、吉田の守備力には“失格”の烙印が押されており、狭い東京ドームならまだしも、広いメジャーの球場ではレフトの守備がチームのアキレス腱になってしまうことも十分考えられる。
さらにセンターでの先発が予想される鈴木にしても、メジャーではコーナー外野手として平均レベルかそれ以下の守備力と評されている。守備範囲という点で、センターを守るには荷が重いと言わざるを得ない。1次ラウンドではダイビングキャッチを試みるも、後ろに逸らしてしまうプレーもあった。
本来は周東に本職のセンターを守らせるのが理想だが、代走のスペシャリストとして終盤まで取っておきたい選手だけに、起用のタイミングも難しいところだ。
◆近藤不振で露呈した侍ジャパンの“2番打者問題”
侍ジャパンが解消したい2つ目の問題が「打順問題」である。
1次ラウンドはメジャートリオ（大谷、鈴木、吉田）頼みだった打線だが、1番・大谷とクリーンアップの鈴木と吉田をつなぐ2番・近藤が機能しなかった。
1次ラウンドで近藤が残した成績は12打数0安打。選んだ四球も1つだけで、凡打の山を築いた。
井端監督は近藤を引き続き先発で起用するのかどうか、起用するとすればどの打順に据えるのか。もし近藤の打順を下げるなら、誰に2番を任せるのかなどがポイントとなりそうだ。
大谷の後ろに好調な打者を置かなければ、相手投手も大谷との真っ向勝負を避ける可能性が高まるだけに、2番打者が結果を残せるかどうかが侍ジャパンの命運を握るといっても過言ではない。
ちなみにオーストラリア戦は近藤と鈴木の打順を入れ替えて臨んだが、決勝トーナメントでも鈴木を2番に置く可能性は十分考えられるだろう。上位の打順については井端監督もギリギリまで頭を悩ませるはずだ。
◆大谷へつなぐ重要打順、9番打者の起用にも注目
