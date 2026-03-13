“第1子妊娠中”みちょぱ、報道写真の使用でお願い「頼む！笑」「ビジュ良い時のお願いします！笑」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が13日、自身のXを更新し、報道で使用される写真についてユーモアを交えて呼びかけた。
【全身ショット】すこしお腹ふっくら…？ブラウン衣装で登場した池田美優
現在、第1子を妊娠中のみちょぱは「ネットニュースのみなさん！今の時期撮った顔パンパンの写真、今後なんかのニュースにするとき使いまわさないで！頼む！笑」と伝え「たまにいつの写真使ってんのって思うときあるけど！ビジュ良い時のお願いします！笑」と続け、笑いを交えながら要望を伝えた。
この投稿にファンからは「いつでもかわいかったよー！」「そのお願いがもう既に可愛い」「じゅうぶん可愛い。身体冷やさないように、ご自愛下さい！」「どんな写真でもみちょぱは可愛いけど、本人のこだわり大事だよね！笑」「来年のこの時期のニュース写真は要チェックですね笑」などのコメントが寄せられている。
みちょぱは、22年10月にモデルで俳優の大倉士門と結婚。今年2月に第1子妊娠を公表した。
