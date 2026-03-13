札幌テレビ放送（ＳＴＶ）は１３日、札幌市内で会見を行い、３月３０日から朝の新番組「シャイン！」（月〜金曜、午前５時）をスタートさせることを発表。３５周年を迎える「どさんこワイド１７９」（月〜金曜、午後３時４８分）では、新企画を始動させる。

これまで１５年間続いてきた「どさんこワイド朝」が、３月２７日の放送で終了。新番組は「みなさんの朝が、より輝くものになりますように」という思いを込めて「シャイン！」に決まった。シマフクロウをモチーフにした新キャラクター「ぐうぐう」も披露された。

メインＭＣは、４月に入社４年目を迎える宮崎愛瑠アナウンサー。「どこまでできるかが未知数なところはありますけど、若さとフレッシュさ、元気、明るさ、これだけは取り柄だと思っています。これからは朝の情報番組ということで、明るい部分は引き続き届けつつも、まじめな一面をしっかり見せていければ。誠実に丁寧に真摯に、番組に向き合っていきます」と抱負を語った。

また、「どさんこワイド」では２大新プロジェクトを始動。専属ディレクターが駐在する「どさんこ道東支部」では、道東エリアの魅力を深掘りする。

もう一つは、新米農家のリアルな成長を追いかける長期密着型企画「どさんこ村」。農業高校を卒業したばかりの１８歳を「ＪＡ帯広かわにし」が雇用し、出向という形で「どさんこ村」に就農。ベテラン農家の指導の下で、農業を学び一人前の農家を目指す。担い手を求める農家と若者を結び、将来の就農へつなげる新たな取り組みとなっている。

若い宮崎アナに対抗するように、“永遠の若手”を自称した５５歳の福永俊介アナは「自分の役目はテレビの前の皆さんの分身。皆さんがこういうことが気になるんじゃないかということを、常に想像しながらしゃべっている。そこに応えることが、自分の中の誠実さにつながるのかなと思っています」と話していた。