【ファミマ】春休みも牛乳を飲んで酪農家を応援! 「春のおいしいいちごミルク」「国産牛乳のミルクアイスバー」発売
ファミリーマートは3月17日、「春のおいしいいちごミルク」(198円)と、「国産牛乳のミルクアイスバー」(150円)を全国のファミリーマートで発売する。
農林水産省とJミルクが立ち上げた官民共同プロジェクト「牛乳でスマイルプロジェクト」に賛同し、学校給食が一時休止となる春休み期間中における牛乳の消費拡大を目指し、牛乳を使用したチルドカップ飲料とアイスバーを発売する。
春のおいしいいちごミルクは、栃木県産いちご果汁と、生乳を50％使用し、隠し味に北海道産生クリームを加えることにより、ミルクといちごのバランスのよい味わいに仕立てた。素材のおいしさを引き立たせるため、甘さを控えめにしている。パッケージはかわいらしい牛のイラストをデザインし、メイトー×ニッポンエールのロゴを配置している。
国産牛乳のミルクアイスバーは、国産牛乳を50%使用し、すっきりとした牛乳本来の味わいを楽しめる。北海道産の生クリームを配合し、ミルクのコクも感じられる味わい。製品中の乳原料は、全て国産のものを使用している。
