クレディセゾン、バーチャルユニット「HIMEHINA」とコラボ - 申込者全員に記念プロモカードを進呈
クレディセゾンは3月13日、バーチャルユニット「HIMEHINA(ヒメヒナ)」と「SAISON CARD Digital」のコラボレーション施策を開始した。
HIMEHINA×SAISON CARD Digital
○コラボ記念プロモカードをプレゼント
2026年3月13日〜11月30日までの期間中、キャンペーンサイトにてSAISON CARD Digitalに申し込んだ人全員に、もれなく描き下ろしイラストを使用した「HIMEHINA Official Trading Card」コラボ記念プロモカードをプレゼントする。
「HIMEHINA Official Trading Card」コラボ記念プロモカード
○HIMEHINAオリジナルカードデザイン
同期間中、キャンペーンサイトにてSAISON CARD Digitalを申し込み、カードを発行した人全員にHIMEHINAオリジナルカードデザインを用意する。公式アプリ「セゾンPortal」内の着せ替え機能で楽しむことができる。
HIMEHINAオリジナルカードデザイン
HIMEHINAオリジナルカードデザイン
なお、オリジナルカードデザインは同アプリ内に表示されるカードのみの用意となり、後日届けられるプラスチックカードはSAISON CARD Digitalの汎用デザインとなる。
