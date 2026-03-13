【生ビール100円】白木屋･笑笑･魚民などでキリン一番搾りが何回でも1杯100円セール【3月16日･23日、アプリ･LINE会員限定】

株式会社モンテローザは、2026年3月16日(月)と3月23日(月)の2日間、全国の白木屋･笑笑･魚民･目利きの銀次･山内農場･千年の宴などの対象店舗にて、LINE･アプリ会員限定「キリン一番搾り生ビール何杯飲んでも1杯100円セール」を実施する。

【画像を見る】２日間限定でキリン一番搾り生ビールが何杯でも100円になる白木屋、笑笑、魚民、目利きの銀次、山内農場、千年の宴

キャンペーン期間中は、公式アプリ「モンテアプリ」の会員、または対象店舗のLINE公式アカウントのお友だち登録会員を対象に、キリン一番搾り生ビール(中ジョッキ)を何杯注文しても1杯100円(税込)で提供する。会員でない場合も、利用当日に登録することで本セールの利用が可能となっている。

実施時間は15時以降の注文に限られ、開店時間は店舗により異なる。対象店舗は3月13日現在現在で790店舗となっており、一部休業日の店舗があるため、事前の店舗情報確認が推奨されている。

なお、利用にあたってはLINE・モンテアプリ内に表示されるクーポンの提示が必要で、グループ1人の提示で全員が利用可能。別途チャージ料(店舗によっては席料、お通し代)がかかり、1人につき330円(税込)以上の料理を2品以上注文する必要がある。また、他のキャンペーンや食事券、割引施策との併用はできない。