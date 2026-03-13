ロクシタン「アマンドスブリーム」誕生♡アーモンドの恵みで叶える贅沢ボディケア

南仏オート・プロヴァンスのライフスタイルを提案するコスメブランドロクシタンから、人気のアーモンドボディケアが新シリーズ「アマンドスブリーム」として生まれ変わります。世界的ベストセラーのアーモンドシリーズが、名称とデザインを刷新して2026年3月25日（水）にリニューアル発売。とろけるようなテクスチャーと官能的な香りで、五感すべてを満たすボディケアタイムを叶えます。現在は全国店舗と公式通販サイトにて予約受付中です♡

人気No.1シャワーオイルの魅力



「アマンドスブリーム」シリーズの中でも、特に人気を集めているのがシャワーオイル。濃密なオイルテクスチャーが肌にとろけるようになじみ、洗うだけで保湿したようなやわらかなツヤ肌へ導きます。

泡立てず、肌に直接なじませてマッサージするように使うのが特徴で、バスタイムがまるでスパのような贅沢時間に。

さらに今回、新しく75mLのお試しサイズが登場し、気軽に試せるようになりました。SNSでも話題の“＃杏仁ボディ”を叶えるアイテムとして注目されています。

アーモンドの恵みで叶えるボディケア

地中海では古くから、アーモンドはしなやかな美肌を保つための自然の恵みとして愛されてきました。

「アマンドスブリーム」シリーズでは、そのアーモンドの力を活かし、理想的なボディ肌へ導くケアを提案しています。

特に「サプルスキンオイル」は、肌を柔らかく整えるアーモンドオイルを50％配合。シルクをまとったようななめらかな肌触りを目指します。

また、ボディスクラブやハンドクリームもラインナップされており、全身のケアをシリーズで楽しめるのも魅力です。

商品ラインナップ



アマンドスブリーム シャワーオイル



75mL 価格：1,430円（税込）／250mL 価格：4,070円（税込）／500mL 価格：7,040円（税込）

アマンドスブリーム シャワーオイル レフィル



価格：500mL・6,050円（税込）

アマンドスブリーム サプルスキンオイル



40mL 価格：3,300円（税込）／100mL 価格：6,820円（税込）

アマンドスブリーム ポリッシュペースト



価格：200mL・6,600円（税込）

アマンドスブリーム ハンドクリーム



30mL 価格：1,870円（税込）／75mL 価格：3,300円（税込）

五感で楽しむロクシタンの新ボディケア



香り、テクスチャー、使い心地まで五感を満たすロクシタンの新シリーズ「アマンドスブリーム」。

アーモンドの恵みを活かしたボディケアは、毎日のバスタイムやスキンケアを特別な時間に変えてくれます。

シャワーオイルやボディスクラブ、ハンドクリームなどラインナップも豊富なので、全身のケアをシリーズで楽しめるのも魅力♡

心地よい香りに包まれながら、理想のなめらかボディを目指してみてはいかがでしょうか。