引っ越しシーズンの3月から4月にかけて、希望する日程で引っ越しができない「引っ越し難民」が増えるなか、国土交通省は予約状況を公表しました。

今月28日から4月4日までは、予約が「非常に混雑している」ということです。

また、今月14日と、20日から27日、4月5日の日曜日と4月11日の土曜日は「混雑している」状況で、そのほかの日程では「やや空きがある」ということです。

転勤や進学が集中する3月から4月にかけては、長距離輸送を担うドライバー不足などで、希望する日程での引っ越しが困難となるいわゆる「引っ越し難民」が問題となっています。

引っ越しの日程をずらすことでコストを抑えることもできるため、国土交通省は公表された予約状況を参考に、引っ越し時期の分散を検討するよう呼びかけています。

国土交通省は「引っ越し難民」が問題になり始めた2018年から、引っ越しの分散を呼びかけています。