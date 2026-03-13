¾®ÎÓ°°¡¡¾¼ÏÂ¤Î¥¹¥¿¡¼¤Î²Î¾§ÎÏ¤ò¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¡Ö²»ÃÔ¡×¡Ö¥ê¥º¥à¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤Ë¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ°°¡Ê87¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎBS11¡ÖÄáÉÓ¤Î¤¨¤¨²Î¤ä¤Ê¤¡¡×¡ÊÌÚÍËÌë8¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£2020Ç¯¤ËÂ¾³¦¤·¤¿ÅÏÅ¯Ìé¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯78¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤ÎÁÞÆþ²Î¤ò´Þ¤á120¶Ê°Ê¾å¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿¾®ÎÓ¡£ÈÖÁÈMC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦È¬ÌÚ°¡´õ»Ò¤«¤é¡Ö¤¢¤ÎÅö»þ¡¢¶äËë¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ï³§¤µ¤ó²Î¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆü³è¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê²Î¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥ì¥³¡¼¥É²½¤·¤ÆÇä¤ì¤¿²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢²¶¤È¡ÊÀÐ¸¶¡ËÍµ¼¡Ïº¤Î2¿Í¤À¤±¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÅÏ¡ÊÅ¯Ìé¡Ë¤Ê¤ó¤«¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿²Î¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤Ï½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«²»ÃÔ¤À¤Ã¤¿¤ê¤Í¡×¤È¡¢¿Æ¤·¤¤Ãç¤À¤Ã¤¿¤³¤½¤ÎÆÇÀå¤ò¸ò¤¨¤ë¤È¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Íî¸ì²È¡¦¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤í¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ê¥º¥à¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤ì¤¿¤ê¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÍµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤È¡È¤¦¤Þ¤¤É¡²Î¡É¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡ÖÀ¼ÂÓ¤Î´Ý¤µ¡¢ÎÉ¤µ¤È¡¢¥½¥Õ¥È¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤È¡¢¥à¡¼¥É¤ÎÎÉ¤µ¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¹â¤¤À¼¤Ç¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤À¤«¤éÆü³è¤Ï¡¢¡ÈÍµ¼¡Ïº¤ÏÄã²»¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢°°¤Ï¹â²»¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£