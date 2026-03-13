17LIVE株式会社が運営するVTuberグループ「GanGun Girls」と、グループ会社である株式会社mikaiが運営する「Re:AcT Gaming」を統合し、ゲームに特化した新たなVTuberグループ『VRAID（ブレイド）』として活動を開始したことが発表された。

【画像あり】VRAIDのロゴ・告知配信の出演者一覧

17LIVEは2024年11月にmikaiをグループ会社化し、VTuber事業におけるIPコンテンツの開発をはじめとするエンターテインメントサービスを展開してきた。

今回の統合は、VTuber事業の成長戦略の一環として、両グループが共通して持つ「ゲーム領域」というコンセプトのもと、これまで両社が蓄積してきたノウハウやリソースを集約し、強みを最大化することを目的としている。mikaiが保有するブランディングパワーとサービス、17LIVEが保有するネットワークや組織的経営力を掛け合わせ、グループのさらなる成長を目指すとしている。

『VRAID』というグループ名は、VTuberの「V」と、MMORPGなどで使用される「レイド（Raid）」を掛け合わせた造語だ。さらに「ブレード（blade＝剣）」との語呂を合わせることで、「競争の激しいVTuber領域で勝利を目指す」という意味が込められている。

なお「Re:AcT Gaming」は、もともと「Re:AcT」の派生グループとして誕生した経緯があり、今回始動する『VRAID』は、17LIVEが展開する「ゆるかると！」やmikaiが展開する「Re:AcT」「Re:AcT KR」などと同列のグループというポジションとなる。

今後、『VRAID』の情報発信は新たに開設された公式ホームページで行われるほか、これまで「GanGun Girls」として販売していたグッズは、『VRAID』の公式BOOTHにおいて順次販売ページが移行される予定だ。

あわせて、活動開始に伴う告知配信の実施も発表された。3月12日20時より、『VRAID』公式YouTubeチャンネルにてライブ配信が行われる。MCをナナホシナナが務め、ゲストとして月成るくす、狐宵いなり、白妙ときが出演する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）