高橋光臣、『50分間の恋人』現場に“手作りマドレーヌ”差し入れ お菓子作りの腕前に反響「本当プロ級」「完全に職人」
俳優の高橋光臣（44）が12日、自身のインスタグラムを更新。出演中のABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）の現場に、手作りのマドレーヌを差し入れたことを報告し、調理する様子を動画で公開した。
【動画】「本当プロ級」高橋光臣が現場に差し入れた“手作りマドレーヌ”
高橋は「朝日放送テレビ ドラマ『50分間の恋人』も残す所後少し」「伊野尾慧さんと松本穂香さんはじめ、50分間の恋人のキャストとスタッフの皆に、高橋光臣特製の手作りマドレーヌを差し入れ！」とつづり、動画をアップ。
エプロン姿で差し入れのマドレーヌを作る様子と、差し入れを受け取った松本穂香（29）や木村多江（54）ら共演者たちのリアクションを披露した。
投稿では、「タイミングあわず愛しの伊野尾慧様、秋元真夏様、大仁田美咲様、黒田光輝様、田村健太郎様と写真＆動画が撮れなかったことを悔やんでいます 手作りだから皆に渡すのが難しい…」（原文ママ）としながらも、「本当に最高の現場でした。50分間の恋人最後までお楽しみ下さい」とつづり、作品や共演者への思いをのぞかせた。
愛情こもった高橋の手作りスイーツに、ファンからは「本当プロ級」「完全に職人」「美味しそうなマドレーヌ」「素晴らしい」「スイーツ男子素敵です」などの反響が寄せられている。
【動画】「本当プロ級」高橋光臣が現場に差し入れた“手作りマドレーヌ”
高橋は「朝日放送テレビ ドラマ『50分間の恋人』も残す所後少し」「伊野尾慧さんと松本穂香さんはじめ、50分間の恋人のキャストとスタッフの皆に、高橋光臣特製の手作りマドレーヌを差し入れ！」とつづり、動画をアップ。
投稿では、「タイミングあわず愛しの伊野尾慧様、秋元真夏様、大仁田美咲様、黒田光輝様、田村健太郎様と写真＆動画が撮れなかったことを悔やんでいます 手作りだから皆に渡すのが難しい…」（原文ママ）としながらも、「本当に最高の現場でした。50分間の恋人最後までお楽しみ下さい」とつづり、作品や共演者への思いをのぞかせた。
愛情こもった高橋の手作りスイーツに、ファンからは「本当プロ級」「完全に職人」「美味しそうなマドレーヌ」「素晴らしい」「スイーツ男子素敵です」などの反響が寄せられている。