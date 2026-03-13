元NMB48でモデルの上西怜（24）が13日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。コスプレ＆ランジェリーショットを投稿した。

人気漫画＆アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」の主人公・涼宮ハルヒの制服コスチューム姿でダンスを踊る動画を投稿。水色と白のセーラー服に「団長」と記された腕章をつけて笑顔を見せた。

ファンやフォロワーからも「ハレ晴レユカイ楽しそう」「最上級にお似合い可愛い」「似合いすぎてる」「再現度高すぎる」「可愛すぎる」「最強アイドル」などのコメントが寄せられている。

また、ストーリーズでは、モデルを務める下着通販サイト「DRW」（ドロー）の、白を基調とした黒いリボンやハート柄ランジェリー姿をアップ。胸の部分に大きな白いリボンのついたミニスカートワンピース姿も披露した。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はBリーグ1部（B1）大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。