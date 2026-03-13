広島の投手指名練習が１３日、マツダスタジアムで行われた。

チームは１４日から本拠地で阪神２連戦に臨む。先発は１４日が高太一投手、１５日が森翔平投手の見込み。

キャッチボールで調整した高は「今までで、一番高い出力の球を投げるための準備をしてきた。それをしっかり出せたらなと思います」と意気込んだ。

広島の開幕ローテ６枠争いは、最終盤に突入している。床田が自身初の開幕投手に決定。実績組の森下、新外国人のターノックと続く。今季から先発に転向した栗林と岡本は、いずれも１２日のＤｅＮＡ戦で無失点と好投し、アピールした。

高は「僕は、横一線と思ってはダメというか、あくまで下から。隙を虎視眈々（たんたん）と狙うというか。同じ結果だと、僕は落とされてしまうと思う。誰よりも結果を出して、誰よりも一番良い球を投げて。一番、内容を求めてやるしかない。勝ち取るためにという思いでずっとやっています」と力を込めた。

１５日の先発が予想される森は、前回登板の反省を生かす構えだ。７日の中日戦は、コースを狙い過ぎ３回５安打３失点と打ち込まれた。この日は、ブルペンで最後の調整をした。「しっかりゾーンの中に強く、真っすぐも変化球も投げたい」と静かに闘志を燃やした。