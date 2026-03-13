逃避的なドル買いが優勢、ドル円は２４年７月以来の高値を更新＝東京為替概況



１３日の東京外国為替市場で、ドル円は１５９．６９円付近まで上昇。２０２４年７月以来の円安・ドル高水準を更新した。ホルムズ海峡の封鎖を背景に原油価格の上昇基調が続くなか、日本の貿易赤字拡大見通しから円が売られやすく、逃避的なドル買いに傾きやすい状況が続いている。



トランプ米大統領がＳＮＳに「イランのテロ政権を軍事的にも経済的にも、その他のあらゆる面で完全に破壊している」、「今日、この狂ったやつらに何が起こるのか見ていろ」、「４７代米大統領であるこの私がやつらを殺している」と投稿するとドル買いが強まる場面もあった。来週は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）や日銀金融政策決定会合が控えているものの、思惑含みの動きは見られず。欧州中央銀行（ＥＣＢ）や豪中銀や英中銀も政策金利を発表する。



ユーロ円は１８３．６５円付近、ポンド円は２１２．８８円付近、豪ドル円は１１２．８９円付近まで一時強含み。ただ、欧州通貨や資源国通貨は対ドルで重く、クロス円の上値は限定的だった。



