【英国】
鉱工業生産指数（1月）16:00
予想　0.2%　前回　-0.9%（前月比)
予想　0.6%　前回　0.5%（前年比)

製造業生産高（1月）16:00
予想　0.2%　前回　-0.5%（前月比)　
予想　1.4%　前回　0.5%（前年比)

貿易収支（1月）16:00
予想　-221.5億ポンド　前回　-227.24億ポンド（商品貿易収支)　
予想　-38.7億ポンド　前回　-43.4億ポンド（貿易収支)

【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（1月）19:00
予想　0.5%　前回　-1.4%（前月比)　
予想　1.3%　前回　1.2%（前年比)

ドイツ経常収支（1月）時刻未定
予想　N/A　前回　161.0億ユーロ

【メキシコ】
鉱工業生産指数（1月）21:00
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　1.4%　前回　2.4%（前年比)

【カナダ】
雇用統計（2月）21:30
予想　1.1万人　前回　-2.48万人（雇用者数・前月比)
予想　6.6%　前回　6.5%（失業率)

設備稼働率（2025年 第4四半期）21:30
予想　78.5%　前回　78.5%

製造業売上高（1月）21:30
予想　-3.3%　前回　0.6%（前月比)

【米国】
耐久財受注（速報値）（1月）21:30
予想　0.4%　前回　-1.4%（前月比)
予想　0.4%　前回　1.0%（輸送除くコア・前月比)

実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）21:30
予想　1.4%　前回　1.4%（実質GDP・前期比年率)　
予想　2.4%　前回　2.4%（個人消費・前期比年率)
予想　3.6%　前回　3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.7%　前回　2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)

個人所得・支出（1月）21:30　
予想　0.5%　前回　0.3%（個人所得・前月比)
予想　0.3%　前回　0.4%（個人支出・前月比)

PCE価格指数（1月）21:30
予想　0.3%　前回　0.4%（PCE価格指数・前月比)　
予想　2.9%　前回　2.9%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.4%　前回　0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　3.1%　前回　3.0%（コアPCE価格指数・前年比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（3月）23:00
予想　55.1　前回　56.6

JOLTS求人件数（1月）23:00
予想　675.0万人　前回　654.2万人

※予定は変更されることがあります。