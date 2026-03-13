これからの予定【経済指標】
【英国】
鉱工業生産指数（1月）16:00
予想 0.2% 前回 -0.9%（前月比)
予想 0.6% 前回 0.5%（前年比)
製造業生産高（1月）16:00
予想 0.2% 前回 -0.5%（前月比)
予想 1.4% 前回 0.5%（前年比)
貿易収支（1月）16:00
予想 -221.5億ポンド 前回 -227.24億ポンド（商品貿易収支)
予想 -38.7億ポンド 前回 -43.4億ポンド（貿易収支)
【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（1月）19:00
予想 0.5% 前回 -1.4%（前月比)
予想 1.3% 前回 1.2%（前年比)
ドイツ経常収支（1月）時刻未定
予想 N/A 前回 161.0億ユーロ
【メキシコ】
鉱工業生産指数（1月）21:00
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 1.4% 前回 2.4%（前年比)
【カナダ】
雇用統計（2月）21:30
予想 1.1万人 前回 -2.48万人（雇用者数・前月比)
予想 6.6% 前回 6.5%（失業率)
設備稼働率（2025年 第4四半期）21:30
予想 78.5% 前回 78.5%
製造業売上高（1月）21:30
予想 -3.3% 前回 0.6%（前月比)
【米国】
耐久財受注（速報値）（1月）21:30
予想 0.4% 前回 -1.4%（前月比)
予想 0.4% 前回 1.0%（輸送除くコア・前月比)
実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）21:30
予想 1.4% 前回 1.4%（実質GDP・前期比年率)
予想 2.4% 前回 2.4%（個人消費・前期比年率)
予想 3.6% 前回 3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.7% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
個人所得・支出（1月）21:30
予想 0.5% 前回 0.3%（個人所得・前月比)
予想 0.3% 前回 0.4%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（1月）21:30
予想 0.3% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想 2.9% 前回 2.9%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.4% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.1% 前回 3.0%（コアPCE価格指数・前年比)
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（3月）23:00
予想 55.1 前回 56.6
JOLTS求人件数（1月）23:00
予想 675.0万人 前回 654.2万人
※予定は変更されることがあります。
