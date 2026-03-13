テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、下降トレンドが継続、ＲＳＩは３６付近 テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、下降トレンドが継続、ＲＳＩは３６付近

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、下降トレンドが継続、ＲＳＩは３６付近



0.6063 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.5961 エンベロープ1%上限（10日間）

0.5956 一目均衡表・雲（上限）

0.5951 一目均衡表・基準線

0.5950 21日移動平均

0.5902 10日移動平均

0.5895 一目均衡表・転換線

0.5894 一目均衡表・雲（下限）

0.5871 200日移動平均

0.5843 エンベロープ1%下限（10日間）

0.5837 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.5828 現値

0.5828 100日移動平均



ＮＺドル/ドルは、１月下旬以降、下降トレンドが継続している。１０日線は２１日線の下方に位置しており、現在の水準は０．５９０２レベルとなっている。目先のレジスタンス水準として注目される。下値は一目均衡表の雲を下抜けており、現在の水準は１００日線付近となっている。この水準についても下抜けるのかどうかを確認しておきたい。ＲＳＩ（１４日）は３６．３と強めの売りバイアスが示されている。

外部サイト