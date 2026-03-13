テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、下降トレンドが継続、ＲＳＩは３６付近
0.6063 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
0.5961 エンベロープ1%上限（10日間）
0.5956 一目均衡表・雲（上限）
0.5951 一目均衡表・基準線
0.5950 21日移動平均
0.5902 10日移動平均
0.5895 一目均衡表・転換線
0.5894 一目均衡表・雲（下限）
0.5871 200日移動平均
0.5843 エンベロープ1%下限（10日間）
0.5837 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
0.5828 現値
0.5828 100日移動平均
ＮＺドル/ドルは、１月下旬以降、下降トレンドが継続している。１０日線は２１日線の下方に位置しており、現在の水準は０．５９０２レベルとなっている。目先のレジスタンス水準として注目される。下値は一目均衡表の雲を下抜けており、現在の水準は１００日線付近となっている。この水準についても下抜けるのかどうかを確認しておきたい。ＲＳＩ（１４日）は３６．３と強めの売りバイアスが示されている。
