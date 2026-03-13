今月27日に本編最終回（第125話）を迎えるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の主演女優・郄石あかり（23）が、今月30日にスタートする次回作「風、薫る」でダブル主演する女優の見上愛（25）、上坂樹里（20）と朝ドラ恒例のバトンタッチセレモニーを行った。

「ばけばけ」主人公の松野トキを演じた郄石はドラマの衣装で登場した見上、上坂とのプレゼント交換に続き“バトンパス”。改めて撮影を振り返り「たくさんの方に携わっていただいて、“こんなにも愛されている作品ってあるんだろうか”と思うほど、全員が全力でこだわりをもって作った作品だったので、そんな作品に携われてよかったと思いますし、最後まで見ている人たちにそれが届けばいいなと思います」と心境を語った。

さらに半年前を振り返り「胸がいっぱいです。バトンを（25年度前期「あんぱん」で主演した）今田さんからいただいた時のことを思い出して、だからこそいま重みがすごくて。いただいた時とは違う感覚で、バトンを渡す経験をいただけてうれしいです。とにかく『風、薫る』が楽しみすぎて、その気持ちがバトンに乗っていたらいいなと思います」と感慨深げに語った。

バトンタッチを終え、見上はここまでの撮影について「すごく楽しくて、最初の会見の時に“いい現場をつくりたいです”と話したのをスタッフやキャストの方々みんなでかなえようとしてくれています。いい作品を作ろうという思いもそうですし、現場が心穏やかでいられる場所であるように全員が努めてくれているので、そういう作品がもうちょっとで皆様のもとへ届くと思うと楽しみですし、ちょっと緊張もしています」と決意も新た。

上坂も「毎日キャストの皆さんや温かいスタッフさんの優しさに包まれながら撮影しているのですが、約半年たって、いよいよ放送が近づいてくるということと、今日このバトンタッチ式を迎えたんだということが一気に実感として湧いてきて、本当に夢のような時間」と話した。

郄石は2人に向け「見上さんがおっしゃられた現場の雰囲気ですが、私はこの1年間それだけに支えられていたので、きっとすてきな作品になるんだろうなと。今回『ばけばけ』もそれが前面に出ていた作品だと思うので、きっとすてきなんだろうなと思いました。楽しみにしています」とエールを送った。

恒例のプレゼント交換には・トキの夫を演じたトミー・バストウ（34）も登場。見上と上坂には「ばけばけ」の舞台である松江市の花でもある牡丹で染めたピンクと、作中でトキの暮らしを支えた機織で紡がれた藍色のスカーフ、島根で生産される手すき和紙「出雲民藝紙」を使ったうちわが贈られた。郄石には「風、薫る」一ノ瀬りんのモチーフ・大関和ちかさんの出身地である栃木県の伝統工芸品・黒羽藍染と、横浜の教会で育った大家直美にちなんだ横浜スカーフが贈られた。