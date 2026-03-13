TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が11日、放送された。

番組公式Xは事前に「【WBC開幕記念SP】WBC開幕を記念して野球系の説＆企画を再調査！ これまでに番組が放送した41の説を調査していく中でまさかの事実が発覚！」と告知。同番組の野球ネタとしては、元プロ野球選手の板東英二さん（85）が登場した2020年1月放送の「子供からもらった松ぼっくり、家まで持ち帰らざるを得ない説」が知られている。板東さんが放送内で、子供にゆで卵を「2億円で買って」などと迫るエピソードが強烈で、当時話題となっていた。そんなことからXでは事前告知に対し「2億円くださいは放送されるかな」などのコメントがあった。

実際の放送は「WBC開幕記念“どっかに大谷”SP」と題し、過去に放送した41個の野球を題材とした説から、WBC日本代表として活躍中の大谷翔平投手（ドジャース）のVTR登場を探す企画。過去の企画を放送し、MCのダウンタウン浜田雅功と小籔千豊が検証した。

番組側がピックアップした「説」の中に、板東さんが登場する「子供からもらった松ぼっくり、家まで持ち帰らざるを得ない説」はなかった。

放送後、Xでは「板東英二の2億円は野球の説に入んないの」「野球総集編だったのに板東英二は出て来ず(それはそう)」「ところで、板東英二の説はないんですね」などの声があった。