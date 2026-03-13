前SR渋谷のランダルがFE名古屋に加入…離脱者発生のアクシデントで3季ぶり古巣復帰

B1西地区のファイティングイーグルス名古屋は、自由交渉選手リストに公示されていたアンドリュー・ランダルと、2025－26シーズンの選手契約に合意したと発表した。

アメリカ出身で現在36歳のランダルは、198センチ109キロのスモールフォワード。2013年に当時bjリーグに所属していた琉球ゴールデンキングスでプロキャリアをスタートさせると、2016年のBリーグ開幕後も日本のクラブを渡り歩いてきた。

今シーズンは所属先がないまま開幕を迎え、ロスターに空きが出た琉球とサンロッカーズ渋谷で短期契約を結びプレー。6日付で自由交渉選手リストに公示されるまでに、B1リーグ戦38試合に出場し、1試合平均8.4得点3.7リバウンド2.3アシストをマークしていた。

現在西地区10位のFE名古屋は、11日付でジェレミー・ジョーンズがインジュアリーリストに登録されたばかり。外国籍選手が負傷離脱するアクシデントに見舞われたタイミングで、2021－22シーズンから2年間FE名古屋に所属した経験を持つランダルに白羽の矢が立った。

今回の入団発表に際して、ランダルは「皆さんこんにちは、スクーティーです。大好きな街、そして、思い出がたくさんある大好きなチームに戻ってくることができて、とてもうれしいです。FE名古屋の力になれるようがんばります。皆さんにお会いできることを楽しみにしています」と、クラブを通じてコメントした。





【動画】昨季49得点を挙げたランダルのプレーハイライト映像