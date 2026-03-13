ファーマフーズ<2929.T>＝後場急浮上。午後１時３０分ごろに２６年７月期の連結業績予想について、営業利益を１５億円から２０億円（前期比１５．５％減）へ、最終利益を１０億円から１５億円（同４．１倍）へ上方修正したことが好感されている。売上高は６８０億円から６７０億円（同２．７％増）へ下方修正したものの、ＢｔｏＣ事業で主力ブランドである「ニューモシリーズ」の販売が堅調であることに加え、「ラクトロン錠」をはじめ、「てんらい清流錠」「ヘルスパンＣ錠２０００」など新製品の売り上げが伸長したことが寄与した。また、グループ全体として、より資本効率を重視することで採算性が向上した。なお、同時に発表した１月中間期決算は、売上高３２４億４１００万円（前年同期比８．７％増）、営業損益２３億６１００万円の赤字（前年同期６億２３００万円の黒字）、最終損益１８億２４００万円の赤字（同２億２９００万円の黒字）だった。



フーバーブレイン<3927.T>＝後場上げ幅拡大。午前１１時３０分ごろに、生成ＡＩの高難度案件における開発と汎用ＡＩパッケージを展開するＰｒｏｏｆＸ（東京都渋谷区）の議決権所有割合５１．０％を３月２５日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。Ｆ－ブレインが中期経営計画で宣言した「日本発のＡＩガーディアン」への進化を目指すための重要な戦略投資と位置づけており、子会社化に伴いＰｒｏｏｆＸ社代表取締役ＣＥＯの夏目亮太氏をＦ－ブレインのＣＡＩＯ（チーフＡＩオフィサー）に迎えることを発表。今後は経営の中枢においてＡＩ戦略全般に関与するとともに、自社開発製品のＡＩエージェント化プロジェクトを主導するという。取得価額は３億３７００万円。なお、２６年３月期業績に与える影響は精査中としている。



ＱＰＳホールディングス<464A.T>やＳｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A.T>＝急伸。ともに宇宙関連銘柄と位置付けられており、複数の人工衛星を連携し一体運営する「衛星コンステレーション」の構築に関与する企業として知られている。読売新聞オンラインは１３日、「政府は、ワシントンで今月予定される日米首脳会談で、米国が進める次世代型ミサイル防衛構想『ゴールデン・ドーム』への参加を伝える方向で調整に入った」と報じた。同構想はミサイル攻撃から米国の本土を守るため、宇宙空間への迎撃装置の配備を目指すものという。ゴールデン・ドーム構想の実現において、衛星コンステレーションは重要な役割を担うとの見方から、関連銘柄への物色意欲が高まった。スカパーＪＳＡＴホールディングス<9412.T>やアクセルスペースホールディングス<402A.T>なども高い。



ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422.T>＝ストップ高。同社は１２日の取引終了後、２６年７月期第２四半期累計（２５年８月～２６年１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比６４．６％増の４億２３００万円、経常損益が６４００万円の黒字（前年同期は１億２６００万円の赤字）となった。大幅増益で黒字転換したことを好感した買いが集まっている。俯瞰解析アルゴリズムを活用したコンサルティング事業が好調に推移した。コスト削減も奏功し黒字化を果たした。



サムコ<6387.T>＝物色の矛先向かいストップ高。研究開発型の製造装置メーカーで、化合物半導体（次世代パワー半導体）にフォーカスしたオプトエレクトロニクス分野に強みを有するほか、高周波デバイス分野でも実績が高く、ニッチトップ企業としての存在感を高めている。１２日取引終了後に発表した２６年７月期上期（２５年８月～２６年１月）決算は売上高が前年同期比１１％増の４５億８７００万円、営業利益が同４％増の１０億２８００万円と堅調だった。受注高の増勢が顕著で、ＡＩデータセンター関連の旺盛な投資需要が同社の商機拡大につながっている。特に化合物半導体分野では光デバイス用途の需要が旺盛であり、同社の中期成長シナリオを後押ししている。決算発表を契機に同社の今後の成長期待が買いを呼び込む格好となった。



マイポックス<5381.T>＝大幅高で４日続伸。微細表面加工の液体研磨剤や精密研磨フィルムを主力とし、ＡＩデータセンターの建設ラッシュに伴い光ファイバー用研磨剤で中期的な収益機会拡大への期待が大きい。また、ダイヤモンドウエハーの研磨加工などでも実績があり、マーケットの注目度が高まっている。そうしたなか、１２日取引終了後、半導体ウエハーの１２インチ対応ＣＭＰ（化学機械研磨）受託ラインの構築が完了し、本格参入に向けた受託体制が整ったことを発表した。ライン稼働に伴い、従来の加工受託にとどまらない「高付加価値型モデル」を展開していく構えにある。これを材料視する買いを誘引した。



