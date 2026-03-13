本当は秘密にしたい――滋賀県の桜スポットが公開中
滋賀県周辺の観光情報を伝えている公益社団法人びわこビジターズビューローが、「本当は秘密にしたい。地元担当者が語る桜絶景」を紹介している。
早ければ来週の中ごろから始まると予想される“桜の開花”に合わせて、滋賀県内の16カ所の桜を紹介。全国的に知られる名所とは異なる、地元担当者による「人知れず美しい桜スポット」だという。
なお、日本気象株式会社によると、滋賀県内では3月30日（月）から順次開花していく予想となっている。
川口公園（大津市）
・見頃：4月上旬
・所在地：滋賀県大津市浜大津3
手原SL公園（栗東市）
・見頃：3月下旬～4月中旬
・所在地：滋賀県栗東市手原3-9
さくら緑地（野洲市）
・見頃：3月下旬～4月上旬
・滋賀県野洲市南櫻
立木神社（草津市）
・見頃：3月下旬～4月中旬
・所在地：滋賀県草津市草津4-1-3
清水川の桜（東近江市）
・見頃：3月下旬～4月中旬
・所在地：滋賀県東近江市八日市清水1-1
井伊神社の枝垂桜（彦根市）
・見頃：4月上旬
・所在地：滋賀県彦根市古沢町1112
依知秦氏の里古墳公園（愛知郡愛荘町）
・見頃：4月上旬～中旬
・所在地：滋賀県愛知郡愛荘町上蚊野72-3
井之口の一本桜／皇后塚古墳（米原市）
・見頃：4月上旬
・所在地：滋賀県米原市井之口
清瀧寺徳源院の道誉桜（米原市）
・見頃：4月上旬
・所在地：滋賀県米原市清滝288
伊香具神社（長浜市）
・見頃：4月下旬（遅咲き）
・所在地：滋賀県長浜市木之本町大音688
余呉湖（長浜市）
・見頃：4月上旬～下旬（桜／品種差あり）
・所在地：滋賀県長浜市余呉町余呉湖畔
家棟川／美松ゴルフセンター横（湖南市）
・見頃：3月下旬～4月上旬
・所在地：滋賀県湖南市針972（美松ゴルフセンター）
甲良町総合運動公園（犬上郡甲良町）
・見頃：4月上旬
・所在地：滋賀県犬上郡甲良町池寺1232-2
日野川ダム・中の島（浮島）の八重桜（蒲生郡日野町）
・見頃：4月中旬～下旬
・所在地：滋賀県蒲生郡日野町村井ほか
富之尾大橋／犬上川沿い（犬上郡多賀町）
・見頃：4月上旬
・所在地：滋賀県犬上郡多賀町大字富之尾
清水の桜（高島市）
・見頃：4月初旬
・所在地：滋賀県高島市マキノ町海津