滋賀県周辺の観光情報を伝えている公益社団法人びわこビジターズビューローが、「本当は秘密にしたい。地元担当者が語る桜絶景」を紹介している。

早ければ来週の中ごろから始まると予想される“桜の開花”に合わせて、滋賀県内の16カ所の桜を紹介。全国的に知られる名所とは異なる、地元担当者による「人知れず美しい桜スポット」だという。

なお、日本気象株式会社によると、滋賀県内では3月30日（月）から順次開花していく予想となっている。

川口公園（大津市）

・見頃：4月上旬

・所在地：滋賀県大津市浜大津3

手原SL公園（栗東市）

・見頃：3月下旬～4月中旬

・所在地：滋賀県栗東市手原3-9

さくら緑地（野洲市）

・見頃：3月下旬～4月上旬

・滋賀県野洲市南櫻

立木神社（草津市）

・見頃：3月下旬～4月中旬

・所在地：滋賀県草津市草津4-1-3

清水川の桜（東近江市）

・見頃：3月下旬～4月中旬

・所在地：滋賀県東近江市八日市清水1-1

井伊神社の枝垂桜（彦根市）

・見頃：4月上旬

・所在地：滋賀県彦根市古沢町1112

依知秦氏の里古墳公園（愛知郡愛荘町）

・見頃：4月上旬～中旬

・所在地：滋賀県愛知郡愛荘町上蚊野72-3

井之口の一本桜／皇后塚古墳（米原市）

・見頃：4月上旬

・所在地：滋賀県米原市井之口

清瀧寺徳源院の道誉桜（米原市）

・見頃：4月上旬

・所在地：滋賀県米原市清滝288

伊香具神社（長浜市）

・見頃：4月下旬（遅咲き）

・所在地：滋賀県長浜市木之本町大音688

余呉湖（長浜市）

・見頃：4月上旬～下旬（桜／品種差あり）

・所在地：滋賀県長浜市余呉町余呉湖畔

家棟川／美松ゴルフセンター横（湖南市）

・見頃：3月下旬～4月上旬

・所在地：滋賀県湖南市針972（美松ゴルフセンター）

甲良町総合運動公園（犬上郡甲良町）

・見頃：4月上旬

・所在地：滋賀県犬上郡甲良町池寺1232-2

日野川ダム・中の島（浮島）の八重桜（蒲生郡日野町）

・見頃：4月中旬～下旬

・所在地：滋賀県蒲生郡日野町村井ほか

富之尾大橋／犬上川沿い（犬上郡多賀町）

・見頃：4月上旬

・所在地：滋賀県犬上郡多賀町大字富之尾

清水の桜（高島市）

・見頃：4月初旬

・所在地：滋賀県高島市マキノ町海津