13日の日経平均株価は前日比633.35円（-1.16％）安の5万3819.61円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は470、値下がりは1053、変わらずは64と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は227.29円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が141.39円、ＳＢＧ <9984>が136.38円、ファナック <6954>が20.39円、トヨタ <7203>が16.21円と並んだ。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を27.41円押し上げ。次いで信越化 <4063>が21.73円、レーザーテク <6920>が16.04円、コナミＧ <9766>が13.54円、イビデン <4062>が12.57円と続いた。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、非鉄金属、卸売業、石油・石炭が続いた。値下がり上位には輸送用機器、空運業、ゴム製品が並んだ。



株探ニュース

