ＨＥＲＯＺ <4382> [東証Ｓ] が3月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の2億6500万円に急拡大したが、通期計画の4億2000万円に対する進捗率は63.1％にとどまり、5年平均の70.0％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13.1％増の1億5500万円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比26.2％増の5300万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の4.6％→6.3％に改善した。



