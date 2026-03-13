13日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.5％減の3919億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.7％減の2802億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ブル（１倍） <516A> など7銘柄が新高値。ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <467A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、ＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり <2648> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> など11銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> が19.41％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ バイオ＆メドテック－日本株式ＥＴＦ <2639> は4.74％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> は3.77％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は3.71％安、ＮＥＸＴ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 <1325> は3.24％安、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> は3.08％安と大幅に下落した。



日経平均株価が633円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1689億900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2328億5600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が293億7200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が222億5900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が195億4400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が112億9000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が90億200万円の売買代金となった。



