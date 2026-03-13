ワールドベースボールクラシックはいよいよ準々決勝へ！日本テレビ系では、本日3月13日（金）よる7時〜8時54分「人生が変わる1分間の深イイ話 ワールドベースボールクラシック特別編」を、3月15日（日）よる6時〜6時55分は「ワールドベースボールクラシック詳報 準々決勝 日本vsベネズエラ」を放送する。

＜「人生が変わる1分間の深イイ話 ワールドベースボールクラシック特別編」＞

■34歳で初のWBC参戦…菊池雄星一家に密着

昨年から番組で密着している菊池雄星一家。普段はロサンゼルス・エンゼルスで活躍する菊池だが、ワールドベースボールクラシックの出場は今回が初めて。妻・瑠美さんと6歳の息子・レオくんは初のワールドベースボールクラシックに向けどのように支えてきたのか。その裏側に密着！

■歴史的激闘…日韓戦の裏側を大公開

3月7日（土）に東京ドームで行われた、3年ぶりのワールドベースボールクラシックでの日本vs韓国。それぞれの思いで侍ジャパンを応援する人たちに密着。鈴木誠也の少年時代の恩師が語る本来の姿とは？侍たちの素顔に迫る！

■侍ジャパンを“ガチ応援”する渡辺謙に密着

Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダーとなった渡辺謙に「深イイ話」のカメラが密着。すでに決勝ラウンド進出を決めている日本だが「トップで通過しなきゃ」と真剣な表情。侍ジャパンを心からリスペクトし、キャンプまで見に行くほどの熱さを見せる！侍愛が止まらない渡辺が「親戚の子みたい」と語る注目選手とは!?

■出演者

【SPコメンテーター】今田耕司 【司会】羽鳥慎一

【ゲスト】岡島秀樹 小泉孝太郎 ヒロミ 藤本美貴 八木莉可子 渡辺謙 ※50音順

＜「ワールドベースボールクラシック詳報 準々決勝 日本vsベネズエラ」＞

■超速報！準々決勝 日本vsベネズエラ

ワールドベースボールクラシックは負けたら終わりの準々決勝へ。全47試合を独占ライブ配信しているNetflix、そして日本テレビ系では侍ジャパンの激闘をどこよりも早く、どこよりも詳しくお届け！熱戦の模様を現地から伝えるのは、Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダーの渡辺と、WBC第2・3・4回日本代表の内川聖一氏。現地アメリカ・マイアミから、侍ジャパンの激闘を徹底分析！

■日本のライバル国を徹底分析！連覇へのカギは!?

侍ジャパンは準々決勝で勝利すれば、イタリアvsプエルトリコの勝者と対戦。準決勝突破のカギは？そして最大のライバル、アメリカの準々決勝もたっぷりお届け！

■出演者

【解説】岩隈久志（WBC第2回日本代表） 糸井嘉男（WBC第3回日本代表）

【MC】アンタッチャブル 【進行】石川みなみ（日本テレビアナウンサー）

【ゲスト】鈴木福

【マイアミ現地リポート】渡辺謙（Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー） 内川聖一（WBC第2・3・4回日本代表）

＜「ワールドベースボールクラシック詳報」放送予定＞

日本テレビでは、3月18日（水）の決勝戦当日まで生放送で 「ワールドベースボールクラシック詳報」を放送。連日熱戦の模様をお届けする。決勝の舞台 アメリカ・マイアミからは渡辺と二宮和也によるここでしか見られない豪華な試合レポートや、侍ジャパンのインサイド映像も公開！

■3月17日（火）よる10時〜11時「ワールドベースボールクラシック詳報 準決勝」

【MC】サンドウィッチマン

【解説】里崎智也 和田毅

【マイアミ現地リポート】渡辺謙（Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー） 二宮和也（スペシャルサポーター）

■3月18日（水）よる7時〜8時「ワールドベースボールクラシック詳報 決勝」

【MC】川島明（麒麟）

【解説】岩隈久志 今江敏晃

【マイアミ現地リポート】渡辺謙（Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー） 二宮和也（スペシャルサポーター）

※地上波放送後、Netflixでも配信

※TVerにてリアルタイム配信・見逃し配信も実施