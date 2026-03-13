プロゴルファー・横峯さくら、5歳の息子が初めてゴルフ挑戦「嬉しいですね」「いつかは親子でラウンド」
プロゴルファーの横峯さくら（40）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。長男・桃琉くん（とうり／5）が初めてゴルフをしたことを報告した。
【写真】「いつかは親子でラウンド」5歳長男と仲むつまじくゴルフ練習に励む横峯さくら
練習に励む自身の姿を見ていた桃琉くんから、「僕もやる！」という言葉が飛び出したという。初めてのゴルフ練習にもかかわらず、約30分間も熱心にボールを打ち続けたそうで、その姿に横峯は「なんだか感動した沖縄合宿でした」とつづった。
コメント欄には「おっきくなったね！」「頑張ってママの喜ぶプロになると良いねー」「カッコいいママ見てるから、打ちたくなったんだね！」「いつかは親子でラウンド」「初デビュー楽しみですね」「ジーンときました」「息子ちゃんゴルフ嬉しいですね」などの声が寄せられている。
横峯は2014年4月にメンタルトレーナーの森川陽太郎氏と結婚。21年2月に桃琉くんが誕生した。
