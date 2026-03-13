俳優で歌手の小林旭（87）が12日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜夜8・00）にゲスト出演。高倉健さん（2014年死去、享年83）との思い出を語った。

同番組で、勝新太郎さん、石原裕次郎さんとの酒の席でのエピソードを披露した小林だったが、高倉さんについて聞かれると、「健さんはお酒は飲まない」と告白。「神経質っていうか何と言うか、あれだけ気を配ってたらしんどかろうなて思うぐらい」と、その人柄を語った。

そして撮影所で高倉さんと遭遇した時のこと。イスに座って休憩中だった高倉さんは、小林の顔を見るなり立ち上がり、「おはようございます！」とあいさつ。「小林さん、ここに座ってください」と自身が座っていたイスを差し出したという。

遠慮する小林に「いいじゃないですか、座ってください」と半ば強引に勧められ、「ありがとうございます」と腰掛けると、高倉さんは側で直立不動の姿勢。会話もなかったといい、気まずさを感じながら時折見上げると、高倉さんは会釈で応じた。小林は「物を言わないんだから」と苦笑いした。

またある時、仕事終わりに高倉さんから「帰られるんですか？」と声を掛けられた。「コーヒーを飲みに行きましょうよ」と誘われ、高倉さんの行きつけの店に入ったが、「座ってコーヒーを飲み始めてから3時間、ひと言も話さない」と振り返った。

そのため「“何をしてんのかな”って盗み見をしたら、黙ってじーっと正面を向いてる。何か考えてる」と小林。話を聞いていた落語家・笑福亭鶴瓶は「迷惑な話やで」とツッコんだが、フリーアナウンサーの八木亜希子は「でもお好きだったんでしょうね、小林さんのことをね」と想像。小林は「まあ、いろんなことがありますね」と懐かしんでいた。