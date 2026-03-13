TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が11日、放送された。過去VTRでダウンタウン松本人志（62）がワイプで登場する一幕があった。

今放送は「WBC開幕記念“どっかに大谷”SP」。過去に放送した41個の野球を題材とした説から、WBC日本代表として活躍中の大谷翔平投手（ドジャース）のVTR登場を探す企画。過去の企画を放送し、MCのダウンタウン浜田雅功と小籔千豊が検証した。

約12年前にあたる2014年8月27日放送の「テレビのボリューム100 不要説」の過去VTRに松本がワイプで抜かれている場面が登場。当時、松本は黒髪の丸刈りだった。

Xでは松本のワイプ登場に対し「12年間の間に、黒髪から金髪に、そして透明になったのか」「松っちゃーーーーーん！！！！！！」「浜ちゃん若いし、松っちゃん坊主だし、服部潤のナレーションも勢いあるし、な2014年」「定期的にワイプで松ちゃん出してくれて本当にありがたい」「水ダウ 松ちゃん ワイプにいるぅぅぅ 声も出てるぅぅぅ」などと書き込まれていた。

松本は24年1月、「週刊文春」側との裁判に注力するために活動休止を発表。昨年11月1日、新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」の生配信で復帰した。松本は3月に入り、美容整形外科「高須クリニック」のCMに2週連続で出演している。