◾️ライブフィルム上映詳細

・3月25日（水）FC限定プレミア上映

詳細は：https://hitsujibungaku2.bitfan.id/contents/347214

・3月29日（日）47都道府県上映

詳細：https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku-livefilm-47/

◆チケット（3月25日・3月29日両日共）

前売券｜3,600円（税込 / 全席指定)

劇場販売券｜4,600円（税込 / 全席指定）

※各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。

▼2026年3月25日（水）プレミア上映

【一般発売（先着）】

月刊羊文学FC会員限定販売：2月18日（水）18:00〜3月22日（日）18:00まで販売

※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

【劇場販売券の販売】

劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします。販売がある場合は、3月24日（火）正午以降を予定しております

▼2026年3月29日（日）47都道府県上映

【チケット先行受付(抽選)】

チケットぴあ先行：2月23日（月・祝）18:00まで先行受付

【一般発売（先着）】

チケットぴあ：3月12日（木）18:00〜3月22日（日）18:00まで販売

※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

【劇場販売券の販売】

3月24日（火）正午以降 随時販売開始

※上映劇場公式サイトよりご確認ください

※劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします

チケットぴあ お客様サポートURL：https://t.pia.jp/help/

※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなど、チケットに関するお問い合わせは、プレイガイドのよくある質問（Q＆A）等をご確認の上、解決しない場合はお手数をおかけいたしますが上記プレイガイドのお問い合わせ先へご連絡ください。

※インターネットでのお申し込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申し込み・お支払い・お受け取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

＜注意事項＞

※立ち上がってのご鑑賞はお控えください。

※お席はお選びいただけません。

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

※チケットご購入後お客様のご都合による変更および払い戻しは、いかなる場合におきましても行っておりません。予めご了承の上お申し込みください。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損等）でも再発行いたしません。予めご了承ください。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為（ネットオークション・チケット売買サイト・金券ショップ等）は、いかなる場合も固くお断りしております。

※劇場内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音／録画／撮影を禁止しております。このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、予めご了承ください。また盗撮が行われた場合、上映を中止する場合もございます。不審な行為を見かけた方は劇場スタッフまでお知らせください。

※3歳以上有料／3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。

※お身体の不自由な方、車椅子をご使用の方はご入場の際、係員へバリアフリー・エリアでの鑑賞希望の旨をお伝えください。

※映画上映中の光る機器（スマートフォン・スマートウォッチ・サイリウム・ペンライトなど）の使用・おしゃべりや前の座席を蹴る行為は固く禁止とさせていただきます

※上映会場に、取材目的の撮影が入る場合がございます。予めご了承の上、ご購入ください。

あらかじめご了承ください。当日は必ず上映劇場および公式サイトにて最新情報をご確認の上、ご来場くださいますようお願いいたします

上映サイト｜https://www.hitsujibungaku.info/

配給（kuuusooo_bell）｜https://x.com/kuuusooo_bell