第98回アカデミー賞は、米西海岸を標的とした報復的なドローン攻撃の可能性を警告するFBIの通達が報じられたことを受け、警備体制を強化して開催される。ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催される式典では、司会をコナン・オブライエンが務め、ABCで生放送、Huluでも配信される。現地時間15日に予定されている式に向け、現在レッドカーペットの設営などの準備が進められている。



警備強化は、米軍の行動への報復としてイランがドローン攻撃を行う可能性があるとのFBI警告をABCニュースが報じたことを受けたもの。ロサンゼルス郡保安局は文書への直接言及は避けつつ、警戒を強めていることを明らかにした。



エグゼクティブ・プロデューサーのラージ・カプールは会見で、「この番組には、あらゆる面で業界最高のチームがそろっています。それは警備チームも同じです」と自信を見せ、「世界情勢は毎年注視しています。FBIやロサンゼルス市警と連携しています」と語った。



さらに「この番組は時計仕掛けのように進行しなければなりません。しかし、会場に来る人も、外で見守るファンも、誰もが安全で、守られ、歓迎されていると感じていただけることを願っています」と思いを述べている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）