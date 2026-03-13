ソウル警察庁は21日に光化門（クァンファムン）広場で開かれるBTS（防弾少年団）のカムバック公演に関連し、テロの可能性などに備えて警戒態勢を強化する方針だ。

ソウル警察庁は13日、報道資料を通じて、中東地域の紛争など国際情勢を考慮するとテロ発生の可能性を完全に排除することはできないとし、警察特攻隊の人員を最大限動員して会場全域で事前の安全点検を実施すると明らかにした。

警察は「公演当日に爆破脅迫の通報が寄せられた場合、公演の進行に大きな支障が生じる可能性がある」とし、「分析対応チームを運用し、通報内容の危険度分析などを通じて先制的に対応していく計画だ」と説明した。

続けて「爆破脅迫などにより警察力の浪費や公演の進行に支障を招いた場合、拘束捜査を原則として最後まで追跡・検挙する」とし、「民事上の損害賠償責任も厳しく問う予定だ」と強調した。

警察は会場周辺での車両突入テロの可能性に備え、主要道路に警察バスや水タンク型バリケードを設置するなど安全対策を講じる方針だ。また危険物の持ち込みを防ぐため、観覧客の出入口30カ所にゲート型金属探知機を設置する。

警察は保安検査の強化により会場入場に時間がかかる可能性があるとして、観覧客に持ち物を最小限にするよう呼びかけた。