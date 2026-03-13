声優・池田昌子さん死去 87歳 「銀河鉄道999」メーテル、オードリー・ヘプバーンの吹き替え担当【報告全文】
声優の池田昌子さんが、3日に脳出血のため亡くなった。87歳だった。13日、東京俳優生活協同組合が発表した。
【動画】メーテルの姿も 劇場版「銀河鉄道999」4Kリマスター版の予告編
池田さんは1939年1月1日生まれ、東京都出身。「銀河鉄道999」（メーテル役）、「エースをねらえ！」（竜崎麗香役）、「火の鳥」（火の鳥役）、「宇宙兄弟」（シャロン役）、「HUNTER×HUNTER キメラアント編」（女王役）などの声優を務め、オードリー・ヘプバーンの吹き替えも担当した。
■報告全文
当組合所属俳優 池田昌子 儀
令和8年3月3日（火）午後0時27分、脳出血のため永眠いたしました。享年87。通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました。
長年にわたり、池田昌子へご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます。
なお、親族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
東京俳優生活協同組合
理事長 米田雄司
