元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏（51）が13日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）にリモートで生出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で侍ジャパンと戦うベネズエラの戦力について解説した。

1次ラウンドC組を4戦全勝で1位通過した侍ジャパンは14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・スタジアムで、D組2位のベネズエラと対戦する。

ラミレス氏はベネズエラの首都カラカス出身。母国の戦力について聞かれると、「とてもアグレッシブなチーム。スモールベースボールだけど、もうちょっとパワーもある」と分析した。また「スモールベースボールだけど、ベネズエラがやらないことはバント。盗塁はしますけど」とも付け加えた。

大谷翔平の攻略法にも言及した。同国のカブレラ打撃コーチは、ドミニカ共和国戦後の会見で「大谷は4打席とも（四球で）歩かせるよ」と述べていた。

この発言について、ラミレス氏は、同国が多くのメジャー選手を擁するチームであることを引き合いに言及。「ベネズエラにもメジャーのプライドがあるので、全打席歩かせることはまずないと思う」と推測した。さらに「勝つために、状況によって、一塁が空いているのであれば歩かせたり、大谷の次を打つ2番バッターが誰かというところで戦略、攻略も変わってくるのではないか」と見通した。