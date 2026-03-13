小沢健二が、本日3月13日22時よりYouTubeにて生配信『ここ出ます！ 月と街のAidade』を実施する。

本配信は、4月から始まる全国ホールツアー『月と街のAidade』の予習的な内容となる。小沢がリアルタイムで打ち込むタイプライターの文字映像をメインに、本人が「自伝的なライブ」と語るツアーの片鱗が明かされるほか、ライブ会場で観客全員に配布される“ひみつ小道具”も一部紹介される。

小沢はこのアイテムについて「お洒落なのができました」とコメントしており、ひみつ小道具は何らかの服飾品と思われる。また、配信では限定のライブ映像も公開予定だ。

さらに、1995年リリースの「カローラIIにのって」が今回のツアーで約16年ぶりに演奏されることもアナウンスされた。選曲の意図などは本日の生配信にて小沢自身の言葉で語られる。

なお小沢は、2月9日に広島 リーダン・ディート、3月4日に福岡 青旗といった書店内で弾き語りライブを行い、サイトスペシフィック（その場所に特化した）な独自のアレンジでの生演奏を披露していたが、今回のツアーでは5月18日の最終アンコール公演でそのエッセンスが組み込まれる。アンコール公演のチケットは現在オフィシャル先行予約が受付中だ。

・小沢健二 コメント

13日（金）夜10時からYouTubeライブ「ここ出ます！ 月と街のAidade」をやります。

今回のツアーは自伝的で、つまりは気持ちのアップダウンについてで笑、その中で95年の大ヒット曲『カローラⅡにのって』をやります。その話など。

あと、ひみつ小道具の一つを初見せ。約束どおり、お洒落なのができました。本番のライブはこれをして、脱出ゲームのように進んでいきます… エンタメで、インスタレーションです。

正規のツアー最終日（キレキレの予定）は5/15です。18日のアンコール公演はツアーの通常セットリストに加え、広島と福岡でやった「即興の弾き語り」を入れるので、少し長くなります。フィギュアスケートで言えば、エキシビションも入れて… アンコール公演のチケット、先行受付中です！

