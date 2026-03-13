GeNiEは、カンムとの業務提携を開始し、GeNiEが提供するレンディング（貸付）機能に特化した組込型金融サービス「マネーのランプ」が、カンムが提供するVisaプリペイドカードアプリ「バンドルカード」に導入されたことを発表した。これにともない、3月9日から「バンドルカード」アプリで、貸付サービス「バンドルカードローン」の提供を開始した。

1400万DLを超えるVisaプリペイドカードサービス「バンドルカード」を提供するカンムは、「様々な金融サービスが日常に溶け込み、意識せずとも助けられている状態」を実現するサービスを目指し、Re：バンドルカードプロジェクトを推進している。

また昨今、物価上昇が続くなか、急な出費や支払いに対して、「もう少し柔軟にお金をやりくりしたい」「必要なときにまとまった資金を確保したい」という声が広がりつつある一方で、手軽に資金にアクセスできる手段は依然として限定的であり、今のライフスタイルに合わせた新たな金融サービスの形が求められている。

このようなニーズに応えるため、Webやアプリを通じてサービスを提供する事業会社が既存事業にレンディング機能をプラスするための組込型金融サービス「マネーのランプ」を提供するGeNiEでは、より自然に活用できる資金アクセスのあり方を追求するRe：バンドルカードプロジェクトに共感し、その第一弾として「マネーのランプ」を活用した「バンドルカードローン」を開発・ローンチすることとなった。



「バンドルカードローン」画面イメージ

「バンドルカードローン」は、日々の生活で利用されているバンドルカードの体験の中で自然に利用できるアプリ完結型ローンサービス。申込みから借入れまで一貫してアプリ内で利用でき、必要なときにまとまった資金を確保できる選択肢を提供する。

主な特長としては、ローンのお金は金融機関口座へ入金し、チャージではなく現金で引き出せるため、さまざまな用途ですぐに活用できる。申し込みから書類の提出、入金までバンドルカードアプリで完結するので気軽に利用できる。借りたお金は分割で返済。月々の支払い金額を抑えられ、計画的に利用することができる。

GeNiEが提供する「マネーのランプ」は、レンディング（貸付）機能に特化した組込型金融サービス。レンディング事業は、貸金業ライセンスの取得や厳格な法対応、金融庁による監督指針などを遵守するための態勢整備が必要であり、参入障壁の高いビジネスといえる。しかし「マネーのランプ」であれば、最短2週間で事業会社によるレンディング機能の提供開始を実現。これによって、エンドユーザーは普段から利用しているショッピングサイトやアプリ内で商品を購入する際、迅速にレンディングサービスへ申し込むことができ、必要な資金をその場で受け取ることができる。顧客の資金ニーズが高まっているタイミングでのシームレスな金融サービスの提供を可能にすることで、顧客体験の向上および企業の収益向上に貢献する。

カンムが提供する「バンドルカード」は、最短1分で発行できるVisaブランドのプリペイドカード。日本を含む全世界200以上の国と地域にあるVisa加盟店で利用が可能で、チャージ式で利用金額がわかりやすい安心感から多くの人に支持されている。また、アプリから金額を入力すると即座にチャージできる「ポチっとチャージ」など、便利な機能も搭載されている。スマートフォンアプリに表示してネットショッピングで使える「バーチャルカード」のほか、実店舗でも利用できるプラスチック製カードの「リアル」「リアル＋（プラス）」が発行できる。また、Android端末に限り、Visaのタッチ決済にも対応しており、スマートフォンをかざすだけで支払うことができる。

GeNiE＝https://genie-ml.com/

カンム＝https://kanmu.co.jp/

マネーのランプ＝https://genie-ml.com/money-lamp/