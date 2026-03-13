「おめでとうございます」上白石萌歌、「うれしいおしらせ」報告にファン歓喜！ 「嬉しいすぎる」
俳優の上白石萌歌さんは3月12日、自身のInstagramを更新。「うれしいおしらせ」を報告し、反響が寄せられました。
【写真】上白石萌歌の「うれしいおしらせ」
コメントでは「おめでとうございます」「わっ！！ 楽しみすぎる！！」「めちゃくちゃ嬉しいです！」「嬉しいすぎる」「ジャケット素敵すぎます」「色気が凄い」「可愛すぎるぅぅぅ」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「わっ！！ 楽しみすぎる！！」上白石さんは「うれしいおしらせ」とつづり、ジャケット写真を投稿。「adieuにとって5枚目のミニアルバム『adieu 5』4月22日にリリースすることになりました」と、アーティスト・adieuとして新たにアルバムをリリースすることを報告しました。また、ジャケット写真については「香港の雑踏に佇んで撮りました。adieuの意思表明のような1枚で、たからものです」と説明。上白石さんの透明感が際立つすてきな1枚です。
「2026ねんのあでゅはちょっとひと味違うワよ…」2月28日には「今年もadieuとしてライブをやらせていただきます！」「2026ねんのあでゅはちょっとひと味違うワよ…」とつづり、自身のソロショットを公開した上白石さん。ギターを演奏する姿に、ファンからは「立姿もかっこいいよ」「かわいいですね」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
