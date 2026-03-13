ハインツ日本は、世界No.1（ユーロモニターインターナショナル調べ：調味料・調理済み食品 2026年版：世界市場における小売販売額：2025年）トマトケチャップブランド ハインツのアイコンである逆さボトルに、子どもから大人まで世代を超えて愛されるポケモンのピカチュウをデザインした「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」を、3月から発売する。

「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」は、ラベルいっぱいに今にも飛び出してきそうな躍動感あるピカチュウとモンスターボールが描かれたデザインとなっている。全3種類のデザインは、「今日はどのピカチュウにしようか？」と選ぶ楽しみを生み、食卓での会話や親子のコミュニケーションを広げる。ピカチュウのファンはもちろん、ハインツのファンにもワクワク感を提供する。「逆さボトルケチャップ」のおいしさと使い勝手はそのままに、日常の食卓に思わず笑顔こぼれる楽しさをプラスする商品になっている。



「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」

ハインツのトマトケチャップは、家庭で手間と時間を費やして作られていたトマトケチャップを世界で初めて商品化し、150年近い年月を経た現在でも、世界No.1ブランドとして多くの国で親しまれている。中でも「逆さボトル」は、昨年日本上陸20周年を迎えたハインツブランドのアイコニックな商品になっている。逆さになったボトルはすぐに出せる機能性とスタイリッシュなデザインが今までになかったスタイルとして、キッチンだけにとどまらず、テーブル用途としても人気だとか。

毎日の食事づくりにおいて、いつものメニューをどう楽しくするかは尽きない悩みのひとつ。「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」は、忙しい日常の食卓に、手軽に笑顔と会話を生み出す。

［小売価格］390円（税別）

［発売日］3月

ハインツ日本＝https://www.heinz.com