8日の金沢市長選挙で再選を果たした村山卓市長が13日、2期目をスタートさせました。

学生を中心とした「若者」をターゲットに、まちなかのにぎわい創出へ意欲を示しました。

市役所で会見を開いた村山市長は、「能登半島地震からの復旧・復興、物価高対策はもとより、都心軸の再興をはじめとしたまちの発展整備などにも積極果敢に取り組んでいきたい」と、2期目への意欲を語りました。

中学校の給食費の無償化、2027年4月に導入の意向

市中心部のにぎわいづくりには「若者を呼び込む仕掛けづくりが必要」としたうえで、公共交通機関の運転手不足の解消など、人出が増える夜間の足の確保に向けた取り組みを進めたいとの認識も示しました。

村山卓金沢市長「やはりまちなかに学生が来るということは学生のまちに対する愛着を生むこと、これが今後の人口減少対策や企業の担い手不足対策に大きく寄与すると思っている。集まりたくなるような機能をどう作っていくかも大事だと思うので部局横断で検討しなければならない」

会見では、4月から始まる市内の公立小学校の給食費無償化に伴い、2027年4月を目標に中学校の給食費についても無償化する意向も示しました。