「ナンバープレートにしたい」と思う北海道の地名ランキング！ 2位「札幌市」を抑えた1位は？【2026年調査】
街中で見かけるナンバープレートの地名は、その車の第一印象を左右するほど、意外にも強い個性を放っているものです。もし自分の愛車に好きな地名を掲げられるとしたら、どの街の響きが最も魅力的に映るのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う北海道の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：札幌市／65票北海道の道庁所在地であり、日本屈指の知名度を誇る「札幌市」が2位にランクイン。時計台やテレビ塔、大通公園など、都会的な魅力と自然が共存する美しい街並みが印象的です。冬の「さっぽろ雪まつり」やラーメン、ジンギスカンといったグルメの宝庫としても、多くの人の憧れの地となっています。
回答者からは「北海道の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）、「都会的でおしゃれに感じる」（60代女性／静岡県）、「札幌市は北海道を代表する都市で、全国的な知名度が非常に高く、ナンバープレートとして付いていると都会的で洗練された印象があると感じます。観光地としても人気があり、道内外の人にとって馴染みのある地名なので、車に付いていると話題性もあります。北海道らしさと都市のブランド力を兼ね備えている点が魅力です」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
1位：函館市／66票僅差で1位に輝いたのは、異国情緒あふれる港町「函館市」でした。函館山から望む「100万ドルの夜景」や、歴史的な赤レンガ倉庫群、五稜郭など、ロマンチックな観光スポットが目白押しです。洗練されたイメージと、歴史の深さを感じさせる地名は、ナンバープレートとしても高い人気を集めました。
回答者からは「夜景や異国情緒ある街並みで全国的に知名度が高いこと、観光都市としてのブランド力が強い地名だから」（60代男性／神奈川県）、「オシャレなイメージがあるから」（50代女性／愛知県）、「港町のイメージがあり、ロマンチックでおしゃれな印象があるからです。『はこだて』という響きもきれいで大人っぽく、ナンバープレートに付いていたら少しかっこいいと感じました」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)