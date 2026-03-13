アツギは、2026年春夏シーズンの新商品として、アツギ史上最強 破れに強い新次元レッグウェアブランド「スゴスト」から「スゴスト着圧タイプ足首11hPa」を発売する。タイツの強度とストッキングのような透明感というスゴストの特徴はそのままに、足首11hPaの着圧で脚もとを引き締める。この商品にはアツギと東レが共同で開発した新素材を使用している。

アツギオンラインショップでは3月10日発売、店頭では3月中旬から順次展開している。

スゴストは、「パッケージから取り出そうとしたら伝線してしまった」「大事な場面で穴が開いてしまい焦った」といったストッキングあるある悩みを解消すべく開発された、アツギ史上最強 破れに強い新次元レッグウェアブランド。

スゴストが持つタイツのような丈夫さとストッキングのような透明感は、東レとの共同開発体制によって実現した。Toray Premium GOUSEN selectシリーズのうち、東レ独自の複合紡糸技術によって、高いストレッチ性・キックバック性を持つストレッチ繊維SPRINGFITをスゴスト用にカスタマイズ。この特殊な複合糸を使って編んだ生地（特許申請中）によって、丈夫さ、透明感、フィット感の三拍子揃った新次元レッグウェアが誕生した。

アツギと東レは共同開発体制を強化し、今後も東レの特品素材とアツギの技術を組み合わせたレッグウェアを打ち出していく（Toray Premium GOUSEN selectとSPRINGFITは東レの商標となる）。

足首11hPaの着圧を持たせた「スゴスト着圧タイプ足首11hPa」が新登場する。脚もとをやさしく引き締める。

摩耗耐久回数1万回以上達成の強い生地を採用することに加え、生地を引き上げるときに指の力がかかるウエストからふとももの途中までを従来品ストッキングの約2倍の厚さにして補強。さらに、つま先から破れることを防ぐためトウ部分を従来品ストッキングの約1.5倍の厚さに補強している。

着用する際に力を入れて生地を引き上げたら破けてしまった、という「着圧ストッキングあるある」をスゴストが解決する。



「スゴスト着圧タイプ足首11hPa」

「スゴスト着圧タイプ足首11hPa」は、東レ共同開発の特殊複合糸で編んだ丈夫な生地を使い、ランガード部分とつま先を補強。足首11hPaの着圧を持たせた。パンティ部が楽にフィットするダイヤマチで動きやすく快適だという。静電気によるイヤなパチパチや衣類のまとわりつきを抑える静電気防止加工付き。



「スゴスト着圧タイプ足首11hPaひざ下丈」

「スゴスト着圧タイプ足首11hPaひざ下丈」は、東レ共同開発の特殊複合糸で編んだ丈夫な生地と補強トウで、破れを気にせずはけるひざ下丈レッグウェア。足首11hPaの着圧を持たせた。ひざ下丈でロングスカートやパンツと合わせるのに最適となっている。静電気によるイヤなパチパチや衣類のまとわりつきを抑える静電気防止加工付き。

［小売価格］

スゴスト着圧タイプ足首11hPa：1980円

スゴスト着圧タイプ足首11hPaひざ下丈：1320円

（すべて税込）

［発売日］

アツギオンラインショップ：3月10日（火）

店頭：3月中旬から順次

アツギ＝https://www.atsugi.co.jp