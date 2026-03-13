日本代表・侍ジャパンの村上宗隆選手が日本時間13日、準々決勝のベネズエラ戦の開催地であるローンデポ・パーク(米/マイアミ)での練習を終え、意気込みを語りました。

村上選手は1次ラウンドの戦いを終え、チームのメンバーとともに日本からの長時間フライトを経てアメリカ入り。記者から時差ボケの影響を問われると「体調はあまり良くないです」と状態を明かします。それでも気持ちを引き締め「まだあと2日ありますので、なんとか調整していいコンディションでむかえるようにしていきたいです」と述べ、コンディション調整に努めることを明かしました。

会場となるローンデポ・パークは、日本が前回大会で準決勝と決勝を勝ち抜いた球場です。当時も代表メンバーだった村上選手は、準決勝のメキシコ戦でサヨナラ打を放ち、決勝のアメリカ戦でも本塁打を記録。侍ジャパンの優勝に大きく貢献しました。その思い出の地に戻った村上選手ですが、自身のなかでは過去にこだわらず、「前回大会と比較することはなく今年のチームは新しくいい雰囲気でやれていますし、優勝という一番高い景色をみに来ている。チーム一丸となってやれています。必ず勝利出来ると思います」と述べ、自信ものぞかせました。

またトーナメント戦は1次ラウンドと違い負けたら終わりの戦い。そんな状況の変化にも村上選手は「これまでも常に勝つことだけを考えていました」と意に介さず。そして改めて「球場も変わりますし、雰囲気も変わりますけど、チームでそのプレッシャーをはねのけていきたい。ここでプレーできることはワクワクしています。球場どうこうじゃなく、しっかり相手を倒しに行きたい」と勝利への執念をみせました。

日本時間15日に行われるベネズエラ戦。日本を代表するスラッガーである村上選手の勝利を引き寄せる一打に期待です。