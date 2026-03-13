ブルボンの連結子会社であるレーマンは、夏でもチョコレートを味わいたい人に向けた「ベリー×ベリーブラウニー」と夏向けのさわやかな「レモン×レモンケーキ」の2品を3月15日に販売を開始する。

2品とも贈答用8個入りと自宅用3個入りの2種類を取り揃えた。ちょっとしたギフトにも家庭でのひとときにも使える、さわやかなおいしさを届ける。



「ベリー×ベリーブラウニー」左から：8個入り、3個入り

「ベリー×ベリーブラウニー」は、チョコレートとラズベリーピューレを生地に練り込み、洋酒シロップ漬けクランベリーを載せて焼きあげたケーキ。2つのベリーの甘酸っぱさとカカオが香るさわやかなブラウニーで、夏でもチョコレートの味わいを楽しめる。レーマンといえばチョコレートといった期待に応えた逸品になっている。



「レモン×レモンケーキ」左から：8個入り、3個入り

「レモン×レモンケーキ」は、レモンをたっぷり使って焼きあげた、ふんわり食感のレモンケーキ。レモンピールとレモン濃縮果汁入りの生地にレモンスライスをトッピングした。レモンのさわやかな風味が口の中にふわっと広がり、甘味と酸味のバランスの取れた味わいに仕立てた。

［小売価格］

ベリー×ベリーブラウニー8個入り：1404円

ベリー×ベリーブラウニー3個入り：540円

レモン×レモンケーキ8個入り：1404円

レモン×レモンケーキ3個入り：540円

（すべて税込）

［発売日］3月15日（日）

ブルボン＝https://www.bourbon.co.jp