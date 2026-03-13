スポーツ用品販売のアルペンは、スポーツウェアの高い機能性とスマートなデザインを追求した「TIGORA by BEAMS DESIGN（ティゴラ バイ ビームス デザイン）」の2026年SPRINGコレクションを、全国のスポーツデポ、アルペンおよびオンラインストアで発売する。

「TIGORA」は、半世紀以上にわたりスポーツに携わってきた同社が、“多くの人に、もっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから生まれた、高機能かつ高いコストパフォーマンスを実現したブランド。

そして、「TIGORA」と、ビームスのライセンスブランド「BEAMS DESIGN」がタッグを組み、2019年に誕生した「TIGORA by BEAMS DESIGN」は、スポーツの機能性とスマートなファッション性を融合させたオリジナルコレクションになっている。

フィットネス／ランニング／バスケットボール／テニス／トレーニングの5つのスポーツシーンに特化し、スポーツを楽しむ消費者に向けてFASHIONとFUNCTIONをシームレスにつなぐウェアを展開している。

春夏の新作として、速乾性や通気性に優れ、タウンユースにもおすすめな遊び心あふれるグラフィックデザインのアイテムが多数登場する。



「FITNESS」シリーズ

美しいシルエットを追求し、サイドラインや丈感などのデザインにこだわった「FITNESS」シリーズ。「フィットネスグラフィックTシャツ」は、「TIGORA」の語源になったタイガーをモチーフにした、フィットネスをするタイガーが特徴のBEAMS DESIGNオリジナルグラフィックのTシャツとなっている。コットンタッチのポリエステル素材で乾きやすく、汗ばむ季節にぴったりだとか。「フィットネスショートパンツ」は、ストレッチタフタ素材を使用したフィットネスショートパンツ。Aラインショートレングスにサイドラインが入ったデザインになっている。ウエストドローコード、サイドポケット付き。



「RUNNING」シリーズ

通気性や吸水速乾に優れたメッシュ素材で、日々のランニングを快適にサポートする「RUNNING」シリーズ。「ランニンググラフィックTシャツ」は、シューズソールをイメージしたグラフィックが印象的なTシャツになっている。程よい生地感のドライ素材「ブロックAIRメッシュ」を使用し快適な着心地だとか。バックプリントはリフレクター仕様で夜間のランニングにも最適だという。「ランニングショーツ」は、吸水速乾性に優れた「ストレッチドットメッシュ」素材を採用し、フィット感と高い運動性能を両立させた。収納面では、両サイドのポケットに加え、ランニング中の揺れを最小限に抑える専用スマートフォンポケットを右後方に配置している。



「BASKETBALL」シリーズ

プレイヤー視点で考えた機能的なウェア設計で、パフォーマンス向上に寄り添う「BASKETBALL」シリーズ。「バスケットグラフィックTシャツ」は、バスケットボールをモチーフにしたグラフィック、長めの着丈とサイドスリットが入ったBEAMS DESIGNのBASKETBALL定番Tシャツ。今季はブラウン、クリーム、マスタードの3カラー展開する。「バスケットハーフパンツ」は、薄手のストレッチタフタ生地を使用したシンプルなデザイン。オンコートを意識したショート丈パンツになっている。グラフィックTシャツとセットで着用できる3カラー展開で、サイドポケット付き。



「TENNIS」シリーズ

クラシックな「BEAMS DESIGN RACKET CLUB」のグラフィックが特徴の「TENNIS」シリーズ。「テニスグラフィックTシャツWOMEN」は、着丈、袖丈とウエストシェイプを調整し、心地いい着心地と美しいシルエットを両立したTシャツ。日差しが気になる日にもうれしい、吸水速乾UV機能付きのメッシュ生地を使用している。「テニスショーツWOMEN」は、「BEAMS DESIGN RACKET CLUB」のグラフィックが映えるテニスウェア。吸水速乾性に優れた短め丈のレディース仕様になっている。サイドポケットに加え、プレー中も活躍するボール用メッシュポケットを完備した。



「TRAINING」シリーズ

機能性を備えトレーニングはもちろん、スポーツ観戦などのあらゆるシーンで幅広く使える「TRAINING」シリーズ。「トレーニングクロスジャケット」は、US ARMYのトレーニングウェアから着想を得た、シャープなデザインが特徴的なストレッチ素材のトラックジャケット。同素材のロングパンツとハーフパンツも展開する。「トレーニングクロスロングパンツ」は、ストレッチ素材を用いたトラックパンツ。同素材のジャケットやハーフパンツも展開する。各ポケットとウエスト紐を備えた機能的な一本になっている。

［小売価格］

フィットネスグラフィックTシャツ：2999円

フィットネスショートパンツ：3999円

ランニンググラフィックTシャツ：2999円

ランニングショーツ：2499円

バスケットグラフィックTシャツ：3999円

バスケットハーフパンツ：4499円

テニスグラフィックTシャツWOMEN：4499円

テニスショーツWOMEN：4999円

トレーニングクロスジャケット：7999円

トレーニングクロスロングパンツ：6999円

（すべて税込）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp