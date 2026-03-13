¥Ñ¥é¡ÖÁÄ¹ñ¹×¸¥¡×¡¢Éð´ï¤Ç¤Ê¤¯¡¡½ýáØ·³¿ÍÁª¼ê¤é¡¢Ê¿ÏÂ¼Â¸½ÁÊ¤¨
¡¡¡Ú¥Æ¡¼¥¼¥í¶¦Æ±¡ÛÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÉé½ýÊ¼¤Î¼Ò²ñÉüµ¢¤òÁÀ¤Ã¤¿Âç²ñ¤òµ¯¸»¤È¤¹¤ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨Âç²ñ¤Ë¤â¡¢¾¯¿Í¿ô¤À¤¬½ýáØ·³¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¸å80Ç¯°Ê¾å¤¬²á¤®¤Æ¤â¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤äÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤È¤¤¤Ã¤¿Àï²Ð¤¬³ÆÃÏ¤ÇÀä¤¨¤Ê¤¤¡£¸µ·³¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤ÊÀïÁèÈãÈ½¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤·¤¿Ê¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤ò¸ý¡¹¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÉð´ï¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÁÄ¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¹¤á¤¿¤¤¡×¡£µì¥½Ï¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ê¥°¥ë¥¸¥¢¡Ë¤Î¥Æ¥à¥ê¡¦¥À¥Ç¥£¥¢¥Ë¡Ê34¡Ë¤Ï2011Ç¯¡¢¹ñºÝ¼£°Â»Ù±çÉôÂâ¡ÊISAF¡Ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç³èÆ°Ãæ¤ËÃÏÍë¤ÇÎ¾µÓ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¡ÖÀïÁè¤ÏÀ¯¼£¤Î»ºÊª¡£Ã¯¤âÀï¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀïÁè¤ò»Ï¤á¤ë°ÙÀ¯¼Ô¤ò°Å¤ËÈãÈ½¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ô¥¶¥Ë¡Ê37¡Ë¤ÏÎ¦·³¤Ç¥¤¥é¥¯¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢²á·ãÇÉÁÈ¿¥¡Ö¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¡×¡ÊIS¡Ë¤Î¹¶·â¤Çº¸µÓ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£2Ç¯Á°¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ÖÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¹ñ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Í§¹¥Åª¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¦¥Ñ¥é¤Ï½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£