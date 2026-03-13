野球世界一を決める大会・ＷＢＣで１０日に東京ドームで行われた日本−チェコの試合前には、Ｂ’ｚの稲葉浩志がＮｅｔｆｌｉｘ大会応援ソングである「タッチ」のライブパフォーマンスを披露した。

歌手・岩崎良美が歌ったオリジナルとはひと味違った力強い歌声に、野球ファンも酔いしれた。ＳＮＳ上では、ロック調に編曲されたライブ演奏にも改めて注目が集まった。

バンドメンバーを担当したのはロックバンド「ＤＵＲＡＮ」。ギタリスト兼シンガーのＤｕｒａｎを中心に、白のタンクトップ姿で弾き鳴らしたベースのＭＡＳＡＥ、オレンジのパーマヘアが印象的なドラム・Ｓｈｉｈｏの女性２人で編成されている。

Ｄｕｒａｎはスパニッシュ系フィリピン人の父と日本人の母を持ち、日本生まれのフィリピン育ち。これまでに稲葉をはじめ清春、スガシカオや藤井風らトップ歌手をギタリストとしてサポートしてきた経歴を持つ。

稲葉の歌声を存分に彩ったバンドパフォーマンスにＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）では、「ベースの女の人キレイで誰？ってなった」「ベースの方もドラムの方も（女性かっこいい！！）やっぱり最高だ」「バンドもめちゃくちゃかっこよかったよー」「Ｄｕｒａｎバンドの演奏も最高」「ＭＶのバンド全員引っ提げて、めちゃくちゃかっこいいライブパフォーマンスでしたぁ」といった声が投稿された。