こんなホワイトデー初めて！彼女を感激させるデートプラン９パターン
バレンタインに頑張ってくれた彼女のために、男としてはステキなホワイトデーを演出したいところ。では、どんなデートプランが彼女に喜ばれるのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者の女性に聞いたアンケートを参考に「『こんなの初めて！』と彼女を感激させるホワイトデーのスペシャルなデートプラン」をご紹介します。
【１】サプライズで彼女の部屋を「花束」で埋め尽くす
「人生で一番びっくりしたかも。あの彼がこんなことするなんて…」（20代女性）など、ロマンチックなサプライズをすると、彼女を驚嘆させることができそうです。ストレートにいけばバラですが、彼女の誕生花や好きな花を調べて贈ると、「わざわざ選んでくれたんだ！」と、感動が深まるかもしれません。
【２】遠出をして露天風呂付きの「温泉旅館」に行く
「癒されるー。疲れてた時期だから、すごく嬉しかった」（20代女性）など、恋に仕事に全力投球している頑張り屋さんの彼女には、落ち着いて日常の疲れを癒せる温泉小旅行が喜ばれるようです。マイカーがない場合はレンタカーを借りて出かけると、道中でドライブデートも楽しめそうです。
【３】「貸し切りシアター」で甘い恋愛映画を鑑賞する
「映画好きだから、自分だけのスクリーンって感激！」（20代女性）など、彼女の趣味によっては、映画館を貸し切りにしてもいいでしょう。予算的に貸し切りのハードルが高ければ、数千円出費が増えるだけですむ、劇場の「カップルシート」などでもいいかもしれません。
【４】「タワー」にのぼってロマンチックな時間を楽しむ
「ベタだけど、やっぱり楽しい（笑）」（10代女性）など、王道のデートコースこそ「意外に新鮮」に映る場合があるようです。特に、普段はお互いの家でまったり過ごしているカップルにとっては、良い刺激になるのではないでしょうか。
【５】ラグジュアリーな「ホテル」でお泊りデートをする
「旅行じゃない日のホテル泊って、すごく大人な贅沢だよね」（20代女性）など、洗練されたホテルで過ごす夜は、大人の男だからこそ企画できるデートでしょう。ただし、女性はお泊りの準備が何かと必要なので、サプライズにはせず、事前に「この日はホテルに泊まるよ」と伝えたほうが親切でしょう。
【６】「三つ星レストラン」の豪華ディナーを堪能する
「美味しいもの食べるってホントに幸せ」（20代女性）など、料理にもお酒にも舌が肥えた彼女には、名のあるレストランでのディナーが一番かもしれません。食事のあと、近場でゆっくりできるカフェやバーを押さえておくと、「段取り上手！」とさらに感心されるでしょう。
【７】優雅に「クルージング」をして夕日を見る
「映画の主人公になったみたい！」（20代女性）など、船に乗って流れ行く街の景色を眺めるデートは、彼女を豊かな気持ちにさせる効果があるようです。ディナーやバー付きのプランもあるので、少しグレードアップしてもいいのではないでしょうか。
【８】おしゃれして「オーケストラ」を聴きに行く
「クラシックなんて聴く習慣なかったから、逆に嬉しかった」（20代女性）など、普段の彼女の選択肢にないデートプランは、「世界を広げてもらえた！」と喜ばれるようです。ただし、あまりに関心がない分野だと退屈されるおそれもあるので、「未経験だけど、やってみたい」という彼女の欲求をうまくすくいあげましょう。
【９】運転手付きの「リムジン」でセレブなドライブをする
「数時間だけでも、すごくリッチになった気分だった」（20代女性）など、一般人には縁のない「リムジン」でのデートは、女性に非日常な喜びを与えるようです。ホワイトデー当日に実行したいなら、早めに予約して、準備を万全にしましょう。
スペシャルなデートをプレゼントするなら、「非日常」「未経験」「驚き」などがキーワードになりそうです。彼女の好みに合わせて、最高の一日を計画してはいかがでしょうか。（小倉志郎）
【１】サプライズで彼女の部屋を「花束」で埋め尽くす
「人生で一番びっくりしたかも。あの彼がこんなことするなんて…」（20代女性）など、ロマンチックなサプライズをすると、彼女を驚嘆させることができそうです。ストレートにいけばバラですが、彼女の誕生花や好きな花を調べて贈ると、「わざわざ選んでくれたんだ！」と、感動が深まるかもしれません。
「癒されるー。疲れてた時期だから、すごく嬉しかった」（20代女性）など、恋に仕事に全力投球している頑張り屋さんの彼女には、落ち着いて日常の疲れを癒せる温泉小旅行が喜ばれるようです。マイカーがない場合はレンタカーを借りて出かけると、道中でドライブデートも楽しめそうです。
【３】「貸し切りシアター」で甘い恋愛映画を鑑賞する
「映画好きだから、自分だけのスクリーンって感激！」（20代女性）など、彼女の趣味によっては、映画館を貸し切りにしてもいいでしょう。予算的に貸し切りのハードルが高ければ、数千円出費が増えるだけですむ、劇場の「カップルシート」などでもいいかもしれません。
【４】「タワー」にのぼってロマンチックな時間を楽しむ
「ベタだけど、やっぱり楽しい（笑）」（10代女性）など、王道のデートコースこそ「意外に新鮮」に映る場合があるようです。特に、普段はお互いの家でまったり過ごしているカップルにとっては、良い刺激になるのではないでしょうか。
【５】ラグジュアリーな「ホテル」でお泊りデートをする
「旅行じゃない日のホテル泊って、すごく大人な贅沢だよね」（20代女性）など、洗練されたホテルで過ごす夜は、大人の男だからこそ企画できるデートでしょう。ただし、女性はお泊りの準備が何かと必要なので、サプライズにはせず、事前に「この日はホテルに泊まるよ」と伝えたほうが親切でしょう。
【６】「三つ星レストラン」の豪華ディナーを堪能する
「美味しいもの食べるってホントに幸せ」（20代女性）など、料理にもお酒にも舌が肥えた彼女には、名のあるレストランでのディナーが一番かもしれません。食事のあと、近場でゆっくりできるカフェやバーを押さえておくと、「段取り上手！」とさらに感心されるでしょう。
【７】優雅に「クルージング」をして夕日を見る
「映画の主人公になったみたい！」（20代女性）など、船に乗って流れ行く街の景色を眺めるデートは、彼女を豊かな気持ちにさせる効果があるようです。ディナーやバー付きのプランもあるので、少しグレードアップしてもいいのではないでしょうか。
【８】おしゃれして「オーケストラ」を聴きに行く
「クラシックなんて聴く習慣なかったから、逆に嬉しかった」（20代女性）など、普段の彼女の選択肢にないデートプランは、「世界を広げてもらえた！」と喜ばれるようです。ただし、あまりに関心がない分野だと退屈されるおそれもあるので、「未経験だけど、やってみたい」という彼女の欲求をうまくすくいあげましょう。
【９】運転手付きの「リムジン」でセレブなドライブをする
「数時間だけでも、すごくリッチになった気分だった」（20代女性）など、一般人には縁のない「リムジン」でのデートは、女性に非日常な喜びを与えるようです。ホワイトデー当日に実行したいなら、早めに予約して、準備を万全にしましょう。
スペシャルなデートをプレゼントするなら、「非日常」「未経験」「驚き」などがキーワードになりそうです。彼女の好みに合わせて、最高の一日を計画してはいかがでしょうか。（小倉志郎）