１月１日に第１子妊娠を報告した元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子が１３日までにＳＮＳを更新。大御所芸人とのツーショットを公開して話題になっている。

自身のインスタグラムに「先日の『踊る！さんま御殿！！』見てくださった皆様ありがとうございました」と感謝の言葉を書き出すと、「久しぶりにさんまさんにお会いできてわらいっぱなしでした」と記した。最後に「お腹に手を当ててパワーをいただけました」とつづり、オフショットを公開。明石家さんまとの２ショットを披露した。

この投稿に「良い写真だね！」「さんまさんのパワー凄そうですねー笑元気な赤ちゃん産まれてくるの間違いなし」「え？さんまさんと？」「さんまさんに お腹撫でていただいたから、安産間違いないですね」「久慈ちゃん良かったね〜」などのコメントが寄せられている。

久慈は青学大在学中の２０１４年「旭化成グループキャンペーンモデル」に選ばれ、モデルとして活動。「ｎｏｎ―ｎｏ」専属も務めた。１７年にフジテレビに入社し、「めざましテレビ」「めざましどようび」「さんまのお笑い向上委員会」などに出演。２２年４月末日で退社し、同年５月にプロバスケットボールの渡邊雄太との結婚を発表した。