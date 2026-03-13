巨人・杉内俊哉投手チーフコーチが１３日、ジャイアンツ球場で行われた投手練習後にドラフト１位の竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝、同３位の山城京平投手＝亜大＝らについて言及した。

ここまで１軍で実戦１３イニング連続０封の竹丸と、１０回２／３を無失点の山城。ともにアピールに成功しており、新人２人が同時に開幕ローテ入りする可能性も出てきている。同コーチはルーキー左腕コンビの存在について「若い子が頑張ってるからね。（同じ左の）温大なんかに火がつくんじゃないですか」と２軍で調整を続ける井上の名も挙げて先発陣の底上げに期待した。

竹丸、山城に好結果が続いている要因については「勝負にいけてるもんね」と分析。「まだ打たれる怖さを知らない、というのはあると思うけど、はじめはそれでいいと思うので。１年目はどんどん勝負して、打たれて反省、という感じですね。逃げてフォアボールじゃなくて」と強気な投球を今後も継続していくことを求めた。

また、左肘痛のリハビリを終えて２軍で実戦復帰した井上については「温大も順調。体も大きくなっているし、球速も上がっているという話を聞いている。もう少し、耐久性の部分でファームでしっかり投げて、１００球ぐらいは投げられるようになって（から）１軍に」と見通しを明かした。

井上は８日の春季教育リーグ・楽天戦で半年ぶりに登板し、３回を１安打無失点で３奪三振と好投。初球から１４９キロを計測するなど前進ぶりを示していた。