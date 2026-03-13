超ときめき宣伝部、とある応援方法をファンへの課題に 公演のたびに「圧をかけてる」
アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）が13日、都内で行われた『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』公開初日舞台あいさつに登壇。毎回ライブでファンに課していることについて明かした。
【写真】キラキラ！メンカラ衣装で笑顔の菅田愛貴
イベントにはほかに、本作でW主人公を演じる藤寺美徳、平塚紗依が登壇。声優の2人から、「いろんなところでライブやパフォーマンスしていると思うんですけど、こんな応援うれしかったなっていうことがあったらお聞きしたいです」という質問があると、小泉遥香が「もちろんなんでもうれしいんですけど」と前置きした上で、「『超最強』っていう楽曲に、スマホの中に自分の推しのトレカ（トレーディングカード）を挟んでほしいというのを歌詞にして歌っているんですけど、最近のライブではそれをみんなの課題にしていて」と告白。
「スマホの裏側にちゃんと推しを挟んでいるかっていうのをチェックしているので、推しを入れてくれてたら、推してくれてるんだなって確認にもなるので、最近はそれがうれしいです」とにやり。「毎回公演のたびに、きょうはこれくらいの人が入れてたよ！って次に来るときは絶対に入れてきてね！って圧をかけてる」と明かした。
今作のテーマソングは、テレビアニメ『ひみつのアイプリ リング編』のエンディング主題歌に続いて超ときめき▽宣伝部が担当する。本作のために書き下ろされた新曲「開花宣言！」は、今作の世界観とリンクした、前向きでときめきあふれる楽曲で、映画を鮮やかに彩る。
『ひみつのアイプリ』は私立パラダイス学園に通う主人公「青空ひまり」とその幼馴染である「星川みつき」が、アイドルプリンセス「アイプリ」として“ひみつの世界”「アイプリバース」に飛び込み、出会った仲間たちと様々な活躍を繰り広げるストーリー。
今作では、リング姫の呼びかけで「スプリングフロートレース」が開幕。桜が満開のアイプリバースにアイプリたちが大集合。優勝賞品の「ゆうじょうさくらツイン」コーデを目指す。しかし想定外の大事件が起こってしまう。映画だけのスペシャルなオリジナルストーリーで、アイプリたちのライブも盛りだくさんとなる。
